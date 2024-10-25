Рух мостом Метро у напрямку правого берега буде обмежений три дні
Обмеження діятимуть із 5:00 26 жовтня до 7:00 28 жовтня
Протягом трьох днів у Києві діятимуть обмеження руху транспорту першою смугою мосту Метро – в напрямку з лівого на правий берег. Про це попереджає КК «Київавтодор».
Обмеження діятимуть із 5:00 26 жовтня до 7:00 28 жовтня. Зміни пов’язані з ремонтом асфальтобетонного покриття мосту.
Комунальна корпорація перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту.
Нагадаємо, протягом 24 жовтня з 8:00 до 20:00 діяли обмеження руху вулицею Остафія Дашкевича, на ділянці від вулиці Сулеймана Стальського до проспекту Алішера Навої. Обмеження були пов’язані з укладанням верхнього шару асфальтобетонного покриття.
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