Головна Київ Новини
search button user button menu button

Рух мостом Метро у напрямку правого берега буде обмежений три дні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Рух мостом Метро у напрямку правого берега буде обмежений три дні
фото з відкритих джерел

Обмеження діятимуть із 5:00 26 жовтня до 7:00 28 жовтня

Протягом трьох  днів у Києві діятимуть обмеження руху транспорту першою смугою мосту Метро – в напрямку з лівого на правий берег. Про це попереджає КК «Київавтодор».

Обмеження діятимуть із 5:00 26 жовтня до 7:00 28 жовтня. Зміни пов’язані з ремонтом асфальтобетонного покриття мосту.

Рух мостом Метро у напрямку правого берега буде обмежений три дні фото 1

Комунальна корпорація перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, протягом 24 жовтня з 8:00 до 20:00 діяли обмеження руху вулицею Остафія Дашкевича, на ділянці від вулиці Сулеймана Стальського до проспекту Алішера Навої.  Обмеження були пов’язані з укладанням верхнього шару асфальтобетонного покриття.

Теги: метро Київавтодор обмеження дороги дорожній рух

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Євросоюзі може з'явитися своя розвідслужба для протидії зовнішнім загрозам
У Євросоюзі може з'явитися нова служба розвідки – Bloomberg
Сьогодні, 08:46
Комунальники планують виконати ремонт асфальтобетонного покриття мосту
Протягом двох днів діятимуть обмеження руху Північним мостом
14 жовтня, 07:12
Німеччина обдумує можливість відправлення ракет Україні
Опонент Шольца готовий відправляти в Україну ракети Taurus
14 жовтня, 03:20
За інформацією столичних пабліків невідомі кинули міну у вагон метро
Станцію метро «Дніпро» зачинено через інцидент (оновлено)
9 жовтня, 19:48
Каволі передав Конгресу США список необхідного Україні озброєння
Командувач військ США в Європі передав Конгресу список необхідного для України озброєння
9 жовтня, 03:23
Зараз згортаються програми лікування, реабілітації українських військових, бо пацієнти з України виявилися дуже небезпечними з інфекційної точки зору
Мікробіолог пояснила, чому європейські лікарні стороняться пацієнтів з України
1 жовтня, 19:00
Профспілка заявила, що страйк триватиме доти, доки не будуть виконані його умови
Масштабні страйки у портах США: економіка втрачає по $5 млрд на день
1 жовтня, 16:47
Управління патрульної поліції у місті Києві організовує зупинку автотранспорту вулицею Хрещатик
Сьогодні у Києві буде перекритий центр міста: що відомо
1 жовтня, 07:12
Tik-Tok несе загрозу користувачам в Україні
Представниця РНБО заявила, що TikTok несе більше загроз ніж Telegram
27 вересня, 22:20

Новини

На вихідних низка столичних автобусів і тролейбус № 34 курсуватимуть зі змінами руху
На вихідних низка столичних автобусів і тролейбус № 34 курсуватимуть зі змінами руху
Рух мостом Метро у напрямку правого берега буде обмежений три дні
Рух мостом Метро у напрямку правого берега буде обмежений три дні
«Ваш родич потрапив у халепу»: телефонний шахрай, який ошукав літніх киян, отримав підозру
«Ваш родич потрапив у халепу»: телефонний шахрай, який ошукав літніх киян, отримав підозру
Юна киянка здобула «золото» на міжнародній виставці винаходів у Хорватії
Юна киянка здобула «золото» на міжнародній виставці винаходів у Хорватії
Уламки дрона пошкодила лінію електропередачі: наслідки ворожої атаки на Київщину
Уламки дрона пошкодила лінію електропередачі: наслідки ворожої атаки на Київщину
Екологи повідомили, яка якість повітря у столиці
Екологи повідомили, яка якість повітря у столиці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
83K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 жовтня: ситуація на фронті
76K
Голові МСЕК Закарпаття, який звільнився в розпал «інвалідного» скандалу, буде оголошено підозру
33K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 жовтня 2024
31K
Більшість – офіційні мільйонери. Оприлюднено рейтинг декларацій голів обласних МСЕК
24K
День автомобіліста 2024: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
16K
25 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Нічна тривога через «Шахеди» та просування ЗСУ на Курщині: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Мінлива хмарність та без опадів: прогноз погоди на 25 жовтня
Сьогодні, 06:00
Тривога у Києві тривала більше двох годин
Сьогодні, 05:34
25 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Вибухи в Севастополі та Бельбеку та атака БпЛА на Україну: головне за ніч
Вчора, 07:00
У Києві неодноразово лунала тривога вночі
Вчора, 06:40

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua