Скільки коштує зарядити електромобіль у різних країнах Європи

Для більшості країн Європи вартість зарядки коливається від 0 до 5 євро за 100 км

Фахівці Європейської обсерваторії альтернативного палива (EAFO) дослідили середню вартість зарядки електромобіля на 100 кілометрів шляху в різних країнах Європи. Про це пише Visual Capitalist.

Інформацію про ціни надали оператори громадських станцій швидкої зарядки, а потім фахівці EAFO розрахували середню ціну для кожної країни. Щоб зважити на різницю між електромобілями, для набору даних розглядали Tesla Model 3.

Для більшості Європи вартість зарядки становить до п'яти євро (приблизно 225 грн) на 100 км. Найдешевше зарядка електромобіля обійдеться жителям Ісландії, а найдорожче – Норвегії, оскільки в цій країні ціни майже на всі товари на 25% вищі, ніж у середньому щодо Євросоюзу.

«Велика кількість відновлюваних джерел енергії в Ісландії знижує ціни на зарядку електромобілів. З іншого боку, у Норвегії та Словенії вартість зарядки підскочить до 17-19 євро за 100 км. Звичайно, ці значення також відображають джерела електроенергії, ціни на енергію та податки в країні. У Норвегії, наприклад, ціни на 25% вищі, ніж в середньому по ЄС. Загалом країни з більшою часткою відновлюваної енергії мають нижчі ціни, тоді як країни з дорогим імпортом енергії (наприклад, Німеччина) мають вищі ціни», – роблять висновок фахівці.

Нагадаємо, Євросоюз проголосував за збільшення тарифів на електромобілі з Китаю. Представники ЄС 4 жовтня проголосували за введення тарифів у розмірі до 45% на електромобілі з Китаю, що, у разі набуття чинності, може посилити торговельну напруженість у відносинах з Пекіном. Європейська комісія тепер може приступити до впровадження мит, які діятимуть протягом п'яти років, сказали співрозмовники агентства, які говорили на умовах анонімності. Комісія заявляла, що мита можуть бути скасовані, якщо Китай розгляне занепокоєння ЄС.

Раніше влада Канади ввела тарифи у розмірі 100% на всі електромобілі з Китаю, зокрема вантажний транспорт та автобуси. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив, що влада країни незабаром запровадить тарифи у розмірі 100% на імпорт електромобілів і 25% на ввезення сталі та алюмінію з Китаю. Трюдо пояснив, що ці заходи вводяться для захисту канадських інтересів, оскільки «Китай не грає за тими самими правилами, що й інші країни».