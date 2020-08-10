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    На в’їзді в Київ вантажівка наїхала на патрульного

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    На в’їзді в Київ вантажівка наїхала на патрульного

    Патрульний отримав травму ноги

    У понеділок, 10 серпня, близько 9 години, екіпаж патрульних слідкував за дотриманням обмежень щодо виїзду в Київ великогабаритних транспортних засобів.

    Як повідомляє Патрульна поліція Києва, на автодорозі М-05 інспектори зупинили транспортний засіб MAN з напівпричепом та повідомили кермувальнику, що подальший рух заборонений.

    «Чоловік відмовився виконувати законну вказівку поліцейських, поводив себе зухвало та агресивно. Раптом водій різко розпочав рух та здійснив наїзд на ногу одному з інспекторів», - розповіли правоохоронці.

    Патрульний отримав травму ноги, його шпиталізували, а водія вантажівки відразу затримали.

    На місці події працює слідчо-оперативна група, деталі події встановлюються.

    Нагадаємо, у Києві через спеку з 10-ї до 22-ї години обмежений рух для великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн.

    Національна поліція України Київ вантажівки водій
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