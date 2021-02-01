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    Евакуатори влаштували собі незаконну парковку на Софійській площі (фото)

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    Евакуатори паркувалися&nbsp;біля зупинки громадського транспорту - Евакуатори влаштували собі незаконну парковку на Софійській площі (фото)
    Евакуатори паркувалися біля зупинки громадського транспорту
    Фото: Київ паркувальний

    Водії евакуаторів самі порушують правила паркування

    На Софійській площі (Володимирська, 22) в Києві евакуатори організували собі парковку біля зупинки громадського транспорту. Про це повідомляється на сторінці «Київ паркувальний» у Facebook.

    Сьогодні, 1 лютого, у забороненому для паркування місці було кілька евакуаторів.

    Після зауваження водіям евакуаторів, що вони не мають права порушувати правила дорожнього руху, а тим більше подавати неправильний приклад парковки іншим водіям, ті пообіцяли більше не паркуватися там і роз’їхалися.

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    Евакуатори влаштували собі незаконну парковку на Софійській площі (фото)
    Евакуатори влаштували собі незаконну парковку на Софійській площі (фото)
    Евакуатори влаштували собі незаконну парковку на Софійській площі (фото)
    Евакуатори влаштували собі незаконну парковку на Софійській площі (фото)

    Активісти просять Патрульну поліцію Києва, Департамент транспортної інфраструктури КМДА, Інспекцію з паркування звернути увагу на систематичні порушення на заданій локації й посприяти в усуненні проблеми.

    «Київ паркувальний» – це незалежна громадська платформа, створена з метою об'єктивного висвітлення теми паркування у столиці.

    До слова, дорожні знаки «Зупинку заборонено» на київських вулицях доповнюють табличками «Працює евакуатор». Комунальники вже встановили 44 відповідні таблички на вулицях Хрещатик, Великій Васильківській, Михайла Грушевського, Михайлівській, поблизу Європейської площі.

    Всього ж до дорожніх знаків 3.34 «Зупинку заборонено» додадуть близько 300 табличок, які нагадуватимуть водіям, що в зоні дії таких знаків здійснюється евакуація припаркованих транспортних засобів.

    Теги: Київ ПДР автомобіль парковка евакуація
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