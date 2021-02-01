Евакуатори влаштували собі незаконну парковку на Софійській площі (фото)

Водії евакуаторів самі порушують правила паркування

На Софійській площі (Володимирська, 22) в Києві евакуатори організували собі парковку біля зупинки громадського транспорту. Про це повідомляється на сторінці «Київ паркувальний» у Facebook.

Сьогодні, 1 лютого, у забороненому для паркування місці було кілька евакуаторів.

Після зауваження водіям евакуаторів, що вони не мають права порушувати правила дорожнього руху, а тим більше подавати неправильний приклад парковки іншим водіям, ті пообіцяли більше не паркуватися там і роз’їхалися.

Активісти просять Патрульну поліцію Києва, Департамент транспортної інфраструктури КМДА, Інспекцію з паркування звернути увагу на систематичні порушення на заданій локації й посприяти в усуненні проблеми.

«Київ паркувальний» – це незалежна громадська платформа, створена з метою об'єктивного висвітлення теми паркування у столиці.

До слова, дорожні знаки «Зупинку заборонено» на київських вулицях доповнюють табличками «Працює евакуатор». Комунальники вже встановили 44 відповідні таблички на вулицях Хрещатик, Великій Васильківській, Михайла Грушевського, Михайлівській, поблизу Європейської площі.

Всього ж до дорожніх знаків 3.34 «Зупинку заборонено» додадуть близько 300 табличок, які нагадуватимуть водіям, що в зоні дії таких знаків здійснюється евакуація припаркованих транспортних засобів.