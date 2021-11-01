Київська мерія створила нове Управління, що боротиметься з заторами

Управління з питань транспорту збиратиме та аналізуватиме дані щодо трафіку в місті

У нове Управління увійдуть відділи пасажирських перевезень та організації дорожнього руху, а також Інспекція з паркування

Київська міська державна адміністрація затвердила нову структуру Департаменту транспортної інфраструктури, створивши нове Управління з питань транспорту та міської мобільності. Підписано відповідне розпорядження КМДА № 2226 від 28.10.2021.

Головне завдання нового Управління – налагодження регулярного збору та аналізу даних щодо трафіку в місті. Це дозволить упроваджувати найефективніші рішення, щоб зменшити затори і підняти якість пересування киян, пояснив заступник голови КМДА Костянтин Усов.

У нове Управління увійдуть відділи пасажирських перевезень та організації дорожнього руху, а також Управління (Інспекція) з паркування.

Сама Інспекція в рамках реорганізації також зазнала змін. Замість 10 районних відділів тепер буде один великий відділ зі значно збільшеним штатом.

«За рахунок внутрішньої реорганізації ми розширили штат Інспекції до 80 одиниць і запрошуємо на роботу інспекторів з паркування. Окрім конкурентної заробітної плати та можливості кар’єрного росту, ми пропонуємо усі переваги державної служби: соціальний пакет, пенсійне забезпечення, можливість відпочинку на морських курортних базах України, допомогу на соціально-побутові витрати та оплачувану відпустку. У свою чергу, згідно з вимогами, кандидати мають вільно володіти державною мовою, мати вищу освіту, бути відповідальними, стресостійкими та цифрово грамотними», – зазначив Усов.

Крім того, в Інспекції створено відділ контролю за утриманням майданчиків для паркування та відділ моніторингу та обробки звернень громадян.

Також у зв’язку зі збільшенням кількості постанов про вчинення правопорушень, які інспектори виписують щодня на вулицях міста, збільшено штат відділу забезпечення розгляду справ про адміністративні правопорушення.

За результатами зміни структури, штатний розпис Департаменту збільшився на 13 одиниць.

Як повідомлялося, в Києві буде запроваджено інтелектуальну транспортну систему (ІТС) для управління трафіком, яка дасть змогу заощадити до 30% часу учасникам дорожнього руху