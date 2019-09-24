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    Депутатську кімнату на вокзалі Києва переобладнають для військових (фото)

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    Депутатську кімнату на вокзалі Києва переобладнають для військових (фото)
    Фото: facebook.com / Євген Кравцов

    Wі-Fі, дивани, бібліотека: на вокзалі Києва зроблять зал очікування для захисників України

    «Укрзалізниця» завершує роботи з переобладнання депутатської кімнати на Центральному залізничному вокзалі станції Київ-Пасажирський на зал очікування для військовослужбовців. З наступного тижня планується відкрити зал для відвідувачів. Про це повідомив у Facebook голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов.

    «Для нас це дуже важливе питання. Ми кардинально змінюємо концепцію волонтерських пунктів для українських захисників», - зауважив Кравцов.

    Він також повідомив, що зал для військовослужбовців облаштовують усім необхідним для комфортного перебування воїнів: диванами, телевізором, пральною машиною, WI-FI та камерами схову. Також буде облаштована бібліотека.

    Фото: facebook.com / Євген Кравцов
    Фото: facebook.com / Євген Кравцов

    За інформацією голови правління «Укрзалізниці», незабаром аналогічні приміщення, переобладнані з депутатських кімнат, з’являться у Харкові, Львові, Миколаєві, Одесі та Дніпрі.

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