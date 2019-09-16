Укрзалізниця взялась за створення «Вокзальної компанії»

Про це повідомив голова Укрзалізниці Євген Кравцов в інтревю «НВ Бізнес».

«Буквально на днях ми створимо філію «Вокзальна компанія». До кінця року вона має почати працювати. Зараз у нас вокзали збиткові. Це нонсенс. Наше завдання: вивести їх, як мінімум, у нульову рентабельність, як максимум — у прибуток», — повідомив Кравцов.

Він зазначив, що «Вокзальна компанія» буде частиною інфраструктури Укрзалізниці і тому у майбутньому її не планують приватизовувати. Водночас голова УЗ не виключив інші види співпраці з приватним сектором у сфері вокзального господарства.

«Але там буде можливо державно-приватне партнерство, наприклад, у формі концесії, яку ми, найімовірніше, будемо використовувати для комерціалізації залізничних вокзалів», — додав Кравцов.

Раніше в Укрзалізниці сказали, скільки коштуватиме ремонт усіх плацкартних вагонів.

Також в Укрзалізниці з’явилась послуга онлайн-замовлення спецвагонів для людей з інвалідністю.

Крім того повідомлялося, що приватні залізничні перевізники з’являться в Україні до кінця року.