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    Укрзалізниця взялась за створення «Вокзальної компанії»

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    Укрзалізниця взялась за створення «Вокзальної компанії»

    «Вокзальна компанія» буде частиною інфраструктури Укрзалізниці і тому у майбутньому її не планують приватизовувати

    В Україні створять «Вокзальну компанію», що буде керувати всіма українськими вокзалами. Компанія існуватиме в межах Укрзалізниці та має запрацювати до кінця 2019 року.

    Про це повідомив голова Укрзалізниці Євген Кравцов в інтревю «НВ Бізнес».

    «Буквально на днях ми створимо філію «Вокзальна компанія». До кінця року вона має почати працювати. Зараз у нас вокзали збиткові. Це нонсенс. Наше завдання: вивести їх, як мінімум, у нульову рентабельність, як максимум — у прибуток», — повідомив Кравцов.

    Він зазначив, що «Вокзальна компанія» буде частиною інфраструктури Укрзалізниці і тому у майбутньому її не планують приватизовувати. Водночас голова УЗ не виключив інші види співпраці з приватним сектором у сфері вокзального господарства.

    «Але там буде можливо державно-приватне партнерство, наприклад, у формі концесії, яку ми, найімовірніше, будемо використовувати для комерціалізації залізничних вокзалів», — додав Кравцов.

    Раніше в Укрзалізниці сказали, скільки коштуватиме ремонт усіх плацкартних вагонів.

    Також в Укрзалізниці з’явилась послуга онлайн-замовлення спецвагонів для людей з інвалідністю.

    Крім того повідомлялося, що приватні залізничні перевізники з’являться в Україні до кінця року.

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