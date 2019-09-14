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    Економіка та фінанси

    В «Укрзалізниці» сказали, скільки коштуватиме ремонт усіх плацкартних вагонів

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    В «Укрзалізниці» сказали, скільки коштуватиме ремонт усіх плацкартних вагонів

    Наразі «Укрзалізниця» провела капітальний ремонт одного плацкартного вагона

    Наразі «Укрзалізниця»провела капітальний ремонт одного плацкартного вагона. Всього до кінця цього року буде випущено три таких вагони.

    Про це заявив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов.

    «Потенційно, ми можемо відремонтувати до двохсот таких вагонів, проте на цю операцію нам знадобиться більше 2 мільярдів гривень», – сказав Кравцов.

    Він зазначив, що вартість ремонту одного плацкартного вагона становить близько 10 млн гривень.

    Під час ремонту вагони оснащують вакуумними санвузлами, камерами відеоспостереження, USB-розетками та встановлюють сучасне освітлення.

    Наразі «Укрзалізниця» провела капітальний ремонт одного плацкартного вагона. Всього до кінця цього року буде випущено три таких вагони.

    Нагадаємо, раніше в Укрзалізниці повідомили, що продали понад 8,5 мільйонів квитків онлайн. За допомогою інтернет-сервісів пасажири купили 112 мільйонів проїзних документів, а частка квитків, куплених через нтернет перевищила 56%.

    Джерело: Укрінформ

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