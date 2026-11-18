У Києві правоохоронці затримали 19-річну місцеву жительку, яку підозрюють у вбивстві 32-річного іноземця, що раніше служив у Збройних силах України за контрактом. За даними слідства, дівчина діяла на замовлення російських спецслужб і під час «побачення» підсипала чоловікові отруту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Тіло чоловіка без ознак життя виявили в орендованій квартирі в Оболонському районі столиці. На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка встановила особу загиблого – ним виявився 32-річний іноземець, контракт якого із ЗСУ завершився кілька місяців тому.

Оперативники карного розшуку та фахівці кримінального аналізу з’ясували, що напередодні чоловік винайняв помешкання для зустрічі з дівчиною, з якою познайомився в інтернеті. Підозрювану – 19-річну безробітну киянку – розшукали в одному із селищ Черкаської області, де вона переховувалася в покинутому будинку.

За матеріалами справи, раніше з дівчиною в месенджері зв’язався куратор російської спецслужби. Він запропонував їй заробити 1 000 доларів за виконання «завдання» та попросив доступ до її акаунта. Понад місяць ворожий агент від імені киянки листувався з військовим, схиляючи його до близьких стосунків, після чого запросив на побачення до Києва.

Підозрювана потрапила на камери відеоспостереження фото: поліція Києва

Напередодні зустрічі куратор наказав виконавиці забрати зі схованки пляшку з невідомою рідиною. Під час побачення дівчина непомітно підлила цю речовину в чарку з алкоголем і дала випити чоловікові. Від дії отрути іноземець помер менш ніж за годину. Увесь процес агонії зловмисниця знімала на відео для звіту російським кураторам. Після смерті потерпілого вона забрала гроші з його кишень, замкнула квартиру та втекла.

Пляшка, з якої, імовірно, було отруєно чоловіка фото: поліція Києва

Судово-медична експертиза підтвердила, що причиною смерті стало отруєння.

Слідчі Оболонського управління поліції затримали дівчину в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури повідомили їй про підозру за п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство, з корисливих мотивів, вчиненого на замовлення. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, на Житомирщині правоохоронці затримали 17-річну дівчину, яку підозрюють у пособництві російським спецслужбам в отруєнні українських військовослужбовців. За даними слідства, внаслідок цієї схеми загинули двоє військових, а ще чотири вбивства вдалося попередити. Неповнолітня виконувала завдання російського куратора: фасувала наркотичні речовини та надсилала їх поштою, використовуючи вигадані дані відправників. За виконання доручень їй обіцяли щонайменше 5 тис. грн.

Крім того, 9 жовтня «Главком» писав, що на Рівненщині передали до суду справу 14-річної дівчини, обвинуваченої у вбивстві українського військового на замовлення російських спецслужб. За версією слідства, вона отруїла чоловіка метадоном, а потім задушила його за вказівкою куратора.