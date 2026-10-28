Путін став мемом після зустрічі з президентом Мозамбіку (фото)

Володимир Путін розсмішив мережу своїм зростом

Російський диктатор Володимир Путін опинився у незручній ситуації на форумі в Москві. До РФ прибув президент Мозамбіку Філіпе Ньюсі та інші лідери, серед яких росіянин виявився найнижчим. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Філіпе Ньюсі у соцмережі X.

Так, 27 жовтня в Москві відбувся форум «Росія – Африка». На заході президент Мозамбіку влаштував фотосесію з Путіним. Кадр, на якому вони стоять одне навпроти одного та тиснуть руки, виставив Путіна на посміховисько.

Путін став обʼєктом глузувань у мережі фото: Х.com/daniel_chapo24

Зокрема, користувачі мережі наголосили на різниці у зрості президентів. Як відомо, Філіпе Ньюсі має зріст понад 2 м. Водночас зріст Путіна не перевищує 170 см. Тож коментатори зобразили Путіна в образі гобліна та створили низку курйозних карикатур, висміюючи зріст диктатора.

Мережа висміяла Путіна фото: Х.com/daniel_chapo24

Користувачі мережі X не залишили Путіна без іронічних коментарів. Дехто пожартував, що кремлівські фотографи не показали б Путіна в такому вигляді. Також коментатори жартували, що диктатор, схоже, не розраховував на те, що йому доведеться розминати шию, щоб побачити президента Мозамбіку:

«Якщо хтось запитує, то ні, це не штучний інтелект. Він справді такий високий».

«Ха, кремлівські фотографи не використали б такий ракурс».

«Президент Мозамбіку дуже високий, поруч із ним Путін має вигляд маленького хлопчика».

«Ні, він бувально перевершив його».

«Як ви смієте виставляти Путіна маленьким чоловічком!»

«Путін не очікував, що під час зустрічі доведеться так розминати шию».

Путін виявився найнижчим серед лідерів на форумі в Москві фото: Х.com/daniel_chapo24

Водночас у коментарях були й інші обговорення, зокрема обурення та критика на адресу Філіпе Ньюсі, який приїхав до Росії та потиснув руку Володимиру Путіну, який продовжує вести криваву війну проти України:

«Сам факт, що ви їдете до Москви на африканський саміт, жалюгідний, лол».

«Чому ви спілкуєтеся з розшукуваними злочинцями?»

«Африканський саміт у Москві. Ви заплатили за це приниження?»

«Якою ж нікчемною людиною треба бути, щоб погодитися на запрошення терориста».

Як писав «Главком», на економічному та гуманітарному форумі «Росія – Африка» російський диктатор Володимир Путін запропонував африканським авіакомпаніям розпочати польоти до Росії. За його словами, це допоможе розвивати туристичну галузь.

Крім того, на полях економічного та форуму «Росія – Африка» Москва заявила, що поки не підтверджує те, що тристоронні переговори щодо завершення війни в Україні відбудуться в Абу-Дабі. Заступник міністра закордонних справ країни-агресора Сергій Рябков заявив, що говорити про конкретну зустріч зарано, оскільки Москва ще готується до переговорного процесу.