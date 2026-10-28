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Путін став мемом після зустрічі з президентом Мозамбіку (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Путін показався в образі гобліна
фото: Х.com/daniel_chapo24

Володимир Путін розсмішив мережу своїм зростом

Російський диктатор Володимир Путін опинився у незручній ситуації на форумі в Москві. До РФ прибув президент Мозамбіку Філіпе Ньюсі та інші лідери, серед яких росіянин виявився найнижчим. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Філіпе Ньюсі у соцмережі X.

Так, 27 жовтня в Москві відбувся форум «Росія – Африка». На заході президент Мозамбіку влаштував фотосесію з Путіним. Кадр, на якому вони стоять одне навпроти одного та тиснуть руки, виставив Путіна на посміховисько.

Путін став обʼєктом глузувань у мережі
Путін став обʼєктом глузувань у мережі
фото: Х.com/daniel_chapo24

Зокрема, користувачі мережі наголосили на різниці у зрості президентів. Як відомо, Філіпе Ньюсі має зріст понад 2 м. Водночас зріст Путіна не перевищує 170 см. Тож коментатори зобразили Путіна в образі гобліна та створили низку курйозних карикатур, висміюючи зріст диктатора.

Мережа висміяла Путіна
Мережа висміяла Путіна
фото: Х.com/daniel_chapo24
Путін став мемом після зустрічі з президентом Мозамбіку (фото) фото 1
фото: Х.com/daniel_chapo24

Користувачі мережі X не залишили Путіна без іронічних коментарів. Дехто пожартував, що кремлівські фотографи не показали б Путіна в такому вигляді. Також коментатори жартували, що диктатор, схоже, не розраховував на те, що йому доведеться розминати шию, щоб побачити президента Мозамбіку:

  • «Якщо хтось запитує, то ні, це не штучний інтелект. Він справді такий високий».
  • «Ха, кремлівські фотографи не використали б такий ракурс».
  • «Президент Мозамбіку дуже високий, поруч із ним Путін має вигляд маленького хлопчика».
  • «Ні, він бувально перевершив його».
  • «Як ви смієте виставляти Путіна маленьким чоловічком!»
  • «Путін не очікував, що під час зустрічі доведеться так розминати шию».
Путін виявився найнижчим серед лідерів на форумі в Москві
Путін виявився найнижчим серед лідерів на форумі в Москві
фото: Х.com/daniel_chapo24

Водночас у коментарях були й інші обговорення, зокрема обурення та критика на адресу Філіпе Ньюсі, який приїхав до Росії та потиснув руку Володимиру Путіну, який продовжує вести криваву війну проти України:

  • «Сам факт, що ви їдете до Москви на африканський саміт, жалюгідний, лол».
  • «Чому ви спілкуєтеся з розшукуваними злочинцями?»
  • «Африканський саміт у Москві. Ви заплатили за це приниження?»
  • «Якою ж нікчемною людиною треба бути, щоб погодитися на запрошення терориста».

Як писав «Главком», на економічному та гуманітарному форумі «Росія – Африка» російський диктатор Володимир Путін запропонував африканським авіакомпаніям розпочати польоти до Росії. За його словами, це допоможе розвивати туристичну галузь. 

Крім того, на полях економічного та форуму «Росія – Африка» Москва заявила, що поки не підтверджує те, що тристоронні переговори щодо завершення війни в Україні відбудуться в Абу-Дабі. Заступник міністра закордонних справ країни-агресора Сергій Рябков заявив, що говорити про конкретну зустріч зарано, оскільки Москва ще готується до переговорного процесу. 

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Теги: путін гумор соцмережі росія

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