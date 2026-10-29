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Київська митниця вилучила з посилок бивень слона, голову акули та опудало птаха

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Київська митниця вилучила з посилок бивень слона, голову акули та опудало птаха
Науковці з'ясували, що опудало канюка виготовлене з молодого птаха, вбитого цього року
фото: Київська митниця/Facebook

Жодних дозвільних документів на експорт відправники не надали

Працівники Київської митниці під час перевірки міжнародних поштових відправлень перешкодили незаконному вивезенню за кордон цінних зразків дикої фауни. Про це повідомили у Київській митниці, інформує «Главком».

Серед вилученого – голова акули-мако та опудало канюка звичайного, які прямували до Канади з Одеси та Прилук, а також фрагмент бивня слона, який намагалися відправити з Покрова до США. Усі ці експонати підпадають під дію міжнародної Конвенції CITES, яка суворо регулює торгівлю рідкісними видами тварин та виробами з них.

Науковці з'ясували, що опудало канюка виготовлене з молодого птаха, вбитого цього року
Науковці з'ясували, що опудало канюка виготовлене з молодого птаха, вбитого цього року
фото: Київська митниця/Facebook
Бивень слона, вилучений митниками Києва
Бивень слона, вилучений митниками Києва
фото: Київська митниця/Facebook
Київська митниця вилучила з посилок бивень слона, голову акули та опудало птаха фото 1
фото: Київська митниця/Facebook

Фахівці Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена підтвердили належність знахідок до охоронюваних видів. Науковці з'ясували, що опудало канюка виготовлене з молодого птаха, вбитого цього року. Цей вид перебуває під особливою охороною відповідно до Бернської конвенції.

Голова акули, вилучена митниками Києва
Голова акули, вилучена митниками Києва
фото: Київська митниця/Facebook

Жодних дозвільних документів на експорт відправники не надали. За фактом порушення митних правил усі предмет затримано та вилучено.

Нагадаємо, київські митники зупинили спробу незаконного пересилання за кордон старовинних культурних цінностей – ханукальних дзиг, старообрядницької ікони та напрестольного хреста. Артефакти виявили під час митного контролю міжнародних поштових відправлень. Дзиги та хрест намагалися відправити до США, а ікону – до Естонії. Для встановлення цінності знахідок їх направили на експертизу до Національного музею історії України.

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Теги: митниця Київ тварини

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