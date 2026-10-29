Київська митниця вилучила з посилок бивень слона, голову акули та опудало птаха
Жодних дозвільних документів на експорт відправники не надали
Працівники Київської митниці під час перевірки міжнародних поштових відправлень перешкодили незаконному вивезенню за кордон цінних зразків дикої фауни. Про це повідомили у Київській митниці, інформує «Главком».
Серед вилученого – голова акули-мако та опудало канюка звичайного, які прямували до Канади з Одеси та Прилук, а також фрагмент бивня слона, який намагалися відправити з Покрова до США. Усі ці експонати підпадають під дію міжнародної Конвенції CITES, яка суворо регулює торгівлю рідкісними видами тварин та виробами з них.
Фахівці Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена підтвердили належність знахідок до охоронюваних видів. Науковці з'ясували, що опудало канюка виготовлене з молодого птаха, вбитого цього року. Цей вид перебуває під особливою охороною відповідно до Бернської конвенції.
Жодних дозвільних документів на експорт відправники не надали. За фактом порушення митних правил усі предмет затримано та вилучено.
Нагадаємо, київські митники зупинили спробу незаконного пересилання за кордон старовинних культурних цінностей – ханукальних дзиг, старообрядницької ікони та напрестольного хреста. Артефакти виявили під час митного контролю міжнародних поштових відправлень. Дзиги та хрест намагалися відправити до США, а ікону – до Естонії. Для встановлення цінності знахідок їх направили на експертизу до Національного музею історії України.
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