РФ після угоди з Трампом відновила поставки дизелю своїм найбільшим покупцям – Reuters

Російський дизель повертається на ринок

Російські партії дизельного пального після скасування експортної заборони за посередництва США повертаються до своїх основних попередніх клієнтів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За даними Kpler та LSEG, щонайменше два танкери за останні дні повідомили про рейси до Туреччини та Бразилії. Танкер Leruo після відправлення з російського балтійського порту Приморськ 16 жовтня повідомляє про пункт призначення в Манаусі, Бразилія. Це сталося після танкера Dolunay, який 14 жовтня вирушив з Приморська з дизельним вантажем і прямує до Аланії, Туреччина.

Згідно з даними Kpler, Туреччина отримала близько 34% російського дизельного пального цього року. До Бразилії дісталося 24% російського дизелю.

9 жовтня Росія скасувала самостійно введену заборону на експорт дизельного пального, запроваджену для подолання внутрішнього дефіциту, після укладення угоди з президентом США Дональдом Трампом про постачання дизельного палива на світові ринки.

Зауважимо, що Туреччина та Бразилія – два найбільші покупці російського дизельного пального.

Як відомо, 9 жовтня 2026 року Дональд Трамп заявив, що домовився з Путіним про негайне постачання першої партії у понад 300 тис. тонн російського дизеля (із планами наростити обсяги до 4,8 млн тонн), щоб знизити ціни на пальне для американських фермерів і водіїв. Трамп публічно подякував Путіну за цю угоду.

До слова, міністр енергетики США Кріс Райт в інтерв'ю ABC заявив, що угода щодо постачання російського дизельного пального на світові ринки не є економічною підтримкою Росії, а є стимулом для Москви до припинення війни.