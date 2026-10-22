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У Києві змінено рух поїздів червоною лінією метро

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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У Києві змінено рух поїздів червоною лінією метро
Під час тривалих повітряних тривог станції метрополітену використовують як укриття
фото з відкритих джерел

Поїзди курсують на окремих ділянках гілки

У Києві через тривалу повітряну тривогу змінено рух поїздів червоною лінією метро. У напрямку центру поїзди курсують від станції «Академмістечко» до «Хрещатика», а в напрямку виїзду з міста – від «Арсенальної» до «Академмістечка». Про це повідомляє Київський метрополітен, пише «Главком».

Повітряна тривога триває, пасажирів закликають залишатися в укриттях і стежити за оголошеннями працівників метро.

Під час тривалих повітряних тривог станції метрополітену використовують як укриття. Через збільшення кількості людей на платформах підземка може тимчасово змінювати організацію руху для безпеки пасажирів.

Якщо на платформі утворюється надмірне скупчення людей, поїзд може завершити висадку пасажирів на попередній станції. У такому разі пасажирів просять залишити вагон після відповідного оголошення.

Теги: метро Київ війна транспорт громадський транспорт

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