17-річна дівчина допомагала ФСБ отруювати військових: двоє загинули, ще чотирьох врятували

На Житомирщині розслідують отруєння українських військових, до якого, за даними поліції, причетні російські спецслужби

За даними слідства, російські спецслужби організували розсилання посилок зі смертельними дозами метадону українським військовим

На Житомирщині правоохоронці затримали 17-річну дівчину, яку підозрюють у пособництві російським спецслужбам в отруєнні українських військовослужбовців. За даними слідства, внаслідок цієї схеми загинули двоє військових, а ще чотири вбивства вдалося попередити. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву першого заступника голови Національної поліції України Максима Цуцкірідзе.

За словами посадовця, неповнолітня виконувала завдання російського куратора: фасувала наркотичні речовини та надсилала їх поштою, використовуючи вигадані дані відправників. За виконання доручень їй обіцяли щонайменше 5 тис. грн.

Організатори схеми знаходили українських військових через Telegram та пропонували їм безкоштовні наркотики. Після отримання посилок адресатам наказували вжити речовини перед камерою.

Як стверджують правоохоронці, військовослужбовці не знали, що капсули містили смертельну дозу метадону.

Унаслідок отруєння на Житомирщині загинули двоє військових. Розслідуючи обставини їхньої смерті, поліцейські встановили інших отримувачів небезпечних відправлень.

Завдяки цьому правоохоронцям вдалося запобігти ще чотирьом убивствам — у Кіровоградській, Запорізькій, Чернівецькій та Івано-Франківській областях.

Неповнолітній повідомили про підозру в пособництві в умисному вбивстві двох осіб за попередньою змовою та пересиланні наркотичних засобів і психотропних речовин із метою збуту.

За словами Цуцкірідзе, їй загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідчі також перевіряють можливу причетність дівчини до інших злочинів.

Посадовець уточнив, що двоє загиблих самовільно залишили військові частини, тоді як військовослужбовці, яких вдалося врятувати, продовжували службу.

Він наголосив, що російські спецслужби обирають жертв саме через їхню належність до українського війська.

Цуцкірідзе також закликав військових та їхніх близьких бути обережними з новими знайомствами й не приймати їжу, напої або препарати сумнівного походження від малознайомих людей.

У разі погроз чи спроб примусити до вживання невідомих речовин правоохоронці рекомендують зберігати листування та повідомляти поліцію за номером 102.

Нагадаємо, у червні 2026 року «Главком» повідомляв про затримання 17-річної жительки Бердичівського району. Тоді слідство встановлювало обставини смерті 27-річного військового, якому, за попередніми даними, підмішали метадон в алкоголь. Правоохоронці повідомляли про можливий зв'язок підозрюваної з російським куратором.

Крім того, 9 жовтня «Главком» писав, що на Рівненщині передали до суду справу 14-річної дівчини, обвинуваченої у вбивстві українського військового на замовлення російських спецслужб. За версією слідства, вона отруїла чоловіка метадоном, а потім задушила його за вказівкою куратора.