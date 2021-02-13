Через негоду в Україні затримується рух потягів

Укрзалізниця забезпечує пересадку пасажирів поїздів далекого сполучення, які затримались у русі через негоду

У компанії «Укрзалізниця» відзначають, що це поодинокі випадки

Рух ряду поїздів далекого сполучення затримується у суботу через складні погодні умови.

Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

«Через складні погодні умови сьогодні вночі із запізненням прийшов поїзд №731 Київ – Запоріжжя. Він затримався в дорозі на дві години. Для 35 пасажирів цього поїзда, які прямували до Міжнародного аеропорту «Бориспіль», Укрзалізниця оперативно організувала додатковий рейс експреса.

Також було затримано відправлення поїзда Київ – Рахів, щоб на нього встигли здійснити пересадку п’ять пасажирів.

Крім того, зранку 13 лютого з запізненням на 1 год 18 хв іде поїзд №8 Чернівці – Київ. У ньому вісім пасажирів, які прямують до Міжнародного аеропорту «Бориспіль». Щоб вони встигли на пересадку, для них буде затримано відправлення експреса до 10:30.

Також із затримкою прямує поїзд №102 Херсон – Київ через виявлений дефект колеса. Пасажирів плацкартного вагона, який підлягає заміні, буде пересаджено до купейних вагонів», – йдеться у повідомленні.

В «Укрзалізниці» запевнили, що інші поїзди прямують за розкладом, попри складні погодні умови. За потреби для всіх пасажирів будуть оперативно організовані зручні пересадки та створені комфортні умови очікування на рейси, які слідуватимуть не за графіком, обіцяють у компанії.

Нагадаємо, через негоду в Україні знеструмлено 64 міста і села.

Як повідомлялося, погода в Україні у суботу, 13 лютого, буде переважно хмарною, лише у деяких регіонах падатиме сніг. Синоптики прогнозують похолодання, яке зайде практично на всю територію країни. Найхолодніше буде у північних областях.

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