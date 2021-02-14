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    Суспільство

    Через негоду у п’яти областях обмежений рух транспорту

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    У зв’язку з сильними поривами вітру та утворенням переметів діють обмеження руху усіх транспортних засобів

    На дорогах п’яти областей України обмежений рух великогабаритного транспорту

    Станом на 7 годину ранку неділі, 14 лютого, опади спостерігаються у Кіровоградській, Тернопільській та Хмельницькій областях. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

    За інформацією Укравтодору, з метою забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки діють обмеження руху великовагового та великогабаритного автотранспорту на таких ділянках доріг:

    • Волинська область – на а/д Т-18-02 Маюничі-Шклинь (ділянка Торчин-Шклинь), Т-03-02 Піща-Козин (ділянка Володимир-Волинський-Павлівка) та Т-03-05 Нововолинськ-Локачі (ділянка Павлівка-Локачі).
    • Івано-Франківська область – на а/д Р-24 Татарів-Камянець-Подільський (ділянка м. Коломия – м. Городенка) та Р-20 Снятин-Тязів (ділянка м. Снятин – м. Городенка).
    • Вінницька область – на а/д М-21 Виступовичі-Житомир-Могилів-Подільський (ділянка м. Жмеринка – м. Могилів-Подільський), Т-02-03 Погребище-Турбів-Сквира (ділянка смт Турбів – м. Погребище), Т-02-12 Вінниця-Шпиків-Комаргород (ділянка смт Тиврів – смт Шпиків).

    У зв’язку з сильними поривами вітру та утворенням переметів:

    • Вінницька область – на усіх автодорогах загального користування в межах області тривають обмеження руху транспортних засобів загального користування та великогабаритного автотранспорту;
    • Рівненська область – на автодорогах державного значення в межах Рівненської області тривають обмеження руху усіх транспортних засобів, крім спеціалізованої техніки;
    • Хмельницька область – на усіх автодорогах загального користування в межах області тривають обмеження руху транспортних засобів загального користування та великогабаритного автотранспорту.

    Нагадаємо, міністерство освіти і науки України, через негоду і морози, рекомендує закладам освіти розглянути можливість переведення навчання у дистанційний формат і провести серед учнів роз’яснювальну роботу щодо уникнення переохолодження.

    До слова, з 15 лютого всі школи та дитячі садочки Києва відновлюють роботу у звичайному режимі. Комунальні служби за вихідні налаштовані подолати наслідки опадів, зазначили в КМДА.

    Як повідомлялося, через негоду в Україні затримується рух потягів.

    Теги: вихідні ДСНС рятувальники снігопад негода
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