НАБУ проводить обшуки у Дениса Комарницького, якого називають «смотрящим» за Києвом – ЗМІ

Пресслужба НАБУ повідомила, що Бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура «проводять масштабну операцію «Чисте місто»

У четвер, 6 лютого, Національне антикорупційне бюро прийшло з обшуками до одіозного київського бізнесмена Дениса Комарницького. Інформацію про обшуки поширило видання ЕП з посиланням на джерело у НАБУ.

«Джерело не надало подробиць щодо того, у чому підозрюється Комарницький», – пишуть журналісти.

Водночас співрозмовник видання уточнив, що обшуки проводяться «не тільки у Комарницького».

Пізніше пресслужба НАБУ повідомила, що Бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура «проводять масштабну операцію «Чисте місто» з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київській міській раді».

НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура «проводять масштабну операцію «Чисте місто» фото: НАБУ, Facebook

Денис Комарницький – член команди Леоніда Черновецького. У 2011 році співголова фракції Блоку Черновецького в Київраді Денис Комарницький був затриманий за розбійний напад.

8 квітня 2011 року, в приміщенні Київської мерії СБУ затримала Дениса Комарницького. У грудні 2012 року Шевченківський райсуд Києва засудив екс-співголову депутатської фракції Блок Леоніда Черновецького в Київраді, депутата Київради Дениса Комарницького до двох років умовно. Суд визнав Комарницького винним в тому, що він разом з двома співучасниками 2 серпня 2005 року в приміщенні бюро технічної інвентаризації в Києві побив адвоката Гранцева, відібравши у нього валізу з $20 тис.

Дениса Комарницького почали називати «новим смотрящим» за Києвом восени 2019-го, після виборів до Верховної Ради. Ряд журналістів, активістів та експертів заявляли, що команда Комарницького працювала з нардепом від «Слуги народу» та відомим ресторатором Миколою Тищенком під час парламентських перегонів.

У липні 2020 року правоохоронці вже проводили обшуки у столичному бізнес-центрі IQ, в якому розташовано офіс Дениса Комарницького.