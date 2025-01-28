Бізнес-омбудсмен пояснив, як знищити корупцію на митниці

Рівень корупції на митниці залишається високим в Україні не перший рік

Високий рівень корупції в системі державної митниці можливо подолати шляхом підвищення зарплат працівникам служби. Про це заявив бізнес-омбудсмен Роман Ващук, повідомляє «Укрінформ».

«По-перше, потрібно постійне керівництво. По-друге, підвищення заробітних плат митникам, як би не було прикро це чути громадянам. Не може людина, яка живе на $500 в місяць, працювати з потоком на десятки мільйонів доларів», – розповів посадовець.

За словами бізнес-омбудсмена, людина має боятися за своє робоче місце.

«Не тільки з причин можливого переслідування правоохоронцями, але й з особистих причин: втрати заробітної плати, добробуту, пенсії. Спокус багато, але баланс потрібно знайти», – пояснює він.

Ващук зазначає, що рівень корупції на митниці залишається високим в Україні не перший рік.

«Ми маємо подивитись на результати дослідження НАЗК з цього приводу. Ми не дивимось на це під таким кутом. Проте, безумовно, ситуація розриву між офіційним добробутом працівників митниці і спокусами вже є проблемою віддавна», – каже посадовець.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський підписав закон №6490-д про реформування Державної митної служби. 17 вересня, Верховна Рада України повністю схвалила законопроєкт №6490-д про перезавантаження Державної митної служби.

Нагадаємо, за 2024 рік товарообіг в зоні діяльності Київської митниці склав $26,7 млрд. Порівняно з 2023 роком ($23,22 млрд) товарообіг зріс на $3,5 млрд за рахунок збільшення імпорту.

До слова, «Укрпошта» виступила проти запровадження податку на посилки з-за кордону вартістю до 150 євро. Ініціатива має сумнівну доцільність і може призвести до значних ускладнень для споживачів, експортерів та операторів доставлення.