Хто контролює гранти і чому це розколює українське суспільство
Через три місяці половина грантів точно залишиться, а проблеми залишаться
Про USAID. Війна відійшла на другий план. Всі підраховують хто, коли і скільки забрав (забере) з 7 млрд американської допомоги.
Чому я вирішив про це написати? Причин кілька. Перша – ми поки зупинилися за один крок від знаменитого «Ваша дружина американка» з 2003-4 років або, не менш знаменитого «зовнішнього управління» зразка 2017-19 років. Повторюся, поки. І це дуже тривожно, особливо на фоні війни.
Друга причина – навіть спроби дискусії зводяться до позиції одних про безглузді тисячі круглих столів і позиції інших про допомогу лікарням, школам і т.д. Простіше кажучи, в 99% дискусія зводиться до «сам дурень» і це при тому, що ця дискусія розколює суспільство.
Але за всім цим дискурсом «сам дурний» губляться не лише причини, але й особливо ніхто не хоче говорити про реальні відкати (ну не секрет же, що обмежене коло організацій бере гранти і далі забирає собі до 70%, а субпідрядники за 30% виконують 100% роботи.
Є тут, напевне, і корупція, на тих самих школах, лікарнях і не тільки. Є й просто ідіотизм, коли міністерства не розробляють політики, а чекають грантів на те, щоб якась група людей замість них розробила ті самі політики (нагадаю головна функція міністерства – розробляти політики).
Про офіси реформ у більшості міністерств, я взагалі мовчу. Хто стикався з ними, розуміє, наскільки це, переважно, штучні і непотрібні утворення. А головне, все це прикривається фіговим листком «кращих європейських практик».
Але, як на мене, навіть все це вторинне. Починати треба, як мені здається, з іншого. Верхівка суспільства розділена на ряд ворогуючих груп, які щиро ненавидять одна одну (пів року тому пафосно презентувалося соціологічне дослідження про те, що у суспільстві немає розколів, так от ці розколи дуже чітко видні на прикладі освоєння грантових коштів).
Які це групи?
- Ватні (проросійські) сили, які ненавидять цю державу.
- «Старі» проєвропейські еліти, які давно стоять на україноцентричних позиціях, в деякі моменти були при владі. А своїм джерелом добробуту мають і реальний бізнес і заробляння на державі.
- Так звані «білі пальта», новіші проєвропейські еліти, які є україноцентричними, заробляють на власному бізнесі і державі, але свою політичну ідентичність будують на своїй вищості над іншими, новаторстві і виключному праві бути моральними авторитетами.
- Політичні пристосуванці, які є частіше за все регіональними князьками, які переважно заробляють на власному бізнесі та бізнесі залежному від регіональних бюджетів.
Це моя особиста класифікація, яка не претендує на вичерпність, але я точно розумію, що нинішні сварки навколо іноземної допомоги – це історія не лише про гроші, як це подає більшість оглядачів. Це історія про задавнений конфлікт цих груп, який транслюється нижче і стає міжполітичним конфліктом ширших мас.
А основа цього конфлікту – це відсутність двох базових речей розвитку країни:
- Відсутність права на помилку (якщо ти помилився, ти ворог).
- Відсутність навіть спроб говорити про роботу над помилками (якщо щось названо успішною реформою, навіть розумне вдосконалення цієї реформи ініційоване іншою групою – це замах на святе).
Можна було б додати ще багато чого, але я дуже песимістично ставлюся до виправлення цієї ситуації. Чому? Бо діалог не потрібен жодній зі сторін. Повторюся – жодній. Відсутність діалогу і культура ненависті навіть між близькими ідеологічно структурами – це взагалі наша особливість.
Через три місяці половина грантів точно залишиться (а всі антикорупційні ініціативи майже – у повному обсязі) і на цьому вся ця буря у склянці води затихне. А проблеми залишаться.
Ну а Імітація боротьби з чимось, знову породить такі «важливі» професії, як фасилітатор, ментор чи просто реформатор.
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