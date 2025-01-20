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ДБР викрило посадовців Сил логістики на закупівлі запчастин за завищеними цінами

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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ДБР викрило посадовців Сил логістики на закупівлі запчастин за завищеними цінами
Державне бюро розслідувань викрило оборудку під час закупівлі запчастин для бронетехніки
фото: gp.gov.ua/Офіс генерального прокурора

Посадовці завдали державі збитків на понад 83 млн грн

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру начальнику одного з центральних управлінь командування Сил логістики ЗСУ, начальнику відділу цього управління та вже колишньому директору приватного підприємства. Вони завдали державі збитків на понад 83 млн грн під час закупівлі запчастин для бронетехніки. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Згідно з даними слідства, у 2022 році директор приватного підприємства подав одному з управлінь командування Сил логістики ЗСУ комерційну пропозицію з постачання необхідних запчастин. При цьому він навмисно завищив ціну продукції та не мав відповідного досвіду виготовлення та її постачання.

Директор приватного підприємства навмисно завищив ціну продукції та не мав відповідного досвіду виготовлення
Директор приватного підприємства навмисно завищив ціну продукції та не мав відповідного досвіду виготовлення
фото: gp.gov.ua/Офіс генерального прокурора

«Посадовці управління, які відповідали за закупівлю, знали про наявність інших постачальників. Проте не здійснили відповідних перевірок пропозиції підприємства та цін на ринку, формально провели переговори з підприємством та оголосили його переможцем. Через це було підписано два контракти на постачання запчастин за завищеними цінами», – йдеться в повідомленні.

Загальна сума контракту склала понад 171 млн грн. За результатами експертиз встановлено, що державі було завдано збитків на понад 83 млн грн.

Державі було завдано збитків на понад 83 млн грн
Державі було завдано збитків на понад 83 млн грн
фото: gp.gov.ua/Офіс генерального прокурора

Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому заступнику міністра соціальної політики. Через дії чиновника державний бюджет зазнав збитків на понад 24 млн грн.

Як повідомлялося, детективи Бюро економічної безпеки у місті Києві повідомили про підозру начальнику управління командування Сил підтримки Збройних сил України, який здійснив розтрату державних коштів.

До слова, співробітники Служби безпеки України та Національної поліції запобігли убивству першого заступника міністра охорони здоров’я Сергія Дуброва. Фігурантів затримали «на гарячому», коли вони намагалися передати гроші при купівлі вогнепальної зброї для вчинення злочину.

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Теги: ДБР ЗСУ корупція в Україні держзакупівлі

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