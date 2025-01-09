«У нас є дедлайн». Міносвіти пояснило темпи обʼєднання університетів

Вже було скорочено мережу Міністерства освіти та науки на дев’ять закладів: було 130, стало 121

Винницький: Вже є перше місто, в якому процес реорганізації завершився. Це Львів

Міністерство освіти планує на момент вступу України в Європейський Союз створити конкурентну мережу університетів. Тому вже зараз триває програма із реорганізації. Про це повідомив заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький в інтервʼю Lb.ua

«Ми не спішимо. У нас є дедлайн: на момент вступу в Європейський Союз має бути конкурентна мережа. Якщо вступ у Європейський Союз – це приблизно 2030 рік, то це означає, що нам необхідно дійти до плюс-мінус 100 цивільних закладів до цього часу», – пояснив Винницький.

За його словами, вже було скорочено мережу Міністерства освіти та науки на дев’ять закладів: було 130, стало 121, а у Львові процес реорганізації завершився. Там укрупнені такі заклади як:

До Львівської політехніки приєднали Українську академію друкарства;

До Львівського національного університету імені І. Франка приєднали Інститут фізичної оптики ім. О. Влоха;

Університет ветеринарної медицини та біотехнологій незабаром стане Університетом ветеринарної медицини та природокористування.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів приєднав Державний університет інфраструктури та технологій до Національного транспортного університету.

До слова, рішення про приєднання Науково-дослідного інституту «Миколаївська астрономічна обсерваторія» до Головної астрономічної обсерваторії НАН України пояснюють тим, що такий крок дозволить розвинути інститут.

Наразі Миколаївська астрономічна обсерваторія бере участь у наповненні міжнародних астрономічних баз даних, у програмах наземної підтримки космічних місій, а також у виконанні цільових комплексних програм космічних досліджень НАН України та Державного космічного агентства України, підкреслюють у МОН.

Також Національний авіаційний університет повертається до початкової назви, під якою його було створено у 1933 році, – Київський авіаційний інститут. НАУ стає КАІ.