Пожежу в елітному спорткомплексі у центрі Києва ліквідовано (фото)

На місце події викликали рятувальників

У столичному фітнес-клубі Tsarsky, що на Печерську, сталася пожежа. Як повідомило Головне управління ДСНС України у місті Києві, 29 січня о 09:25 надійшло повідомлення про пожежу, що виникла на першому поверсі спортивного клубу на вулиці Старонаводницькій. О 10:25 пожежу було ліквідовано на площі 10 кв. м.

За словами вогнеборців, на місці було встановлено, що займання сталося у приміщені лазні спортивного клубу, який розташований у будівлі бізнес-центру.

«О 10:25 пожежу було ліквідовано на площі 10 кв. м. У ході гасіння з третього поверху будівлі вогнеборці вивели на свіже повітря одну особу», повідомили рятувальники.

Пожежа виникла на першому поверсі спортивного клубу на вулиці Старонаводницькій фото: ДСНС Києва, Facebook

На місці події працювало 13 чоловік особового складу та три одиниці пожежно-рятувальної техніки фото: ДСНС Києва, Facebook

Вказується, що на місці події працювало 13 чоловік особового складу та три одиниці пожежно-рятувальної техніки. Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, 28 січня, окупанти завдали ударів по території столичного регіону ворожими безпілотниками. Про це повідомила Національна поліція України та тимчасовий виконувач обов'язків голови Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник. Внаслідок ворожої атаки БпЛА в області уламками збитої цілі пошкоджено приміщення, в якому був розташований той саме музей ретро-автомобілів. За словами Калашника, наслідки атаки також фіксуються ще в трьох районах області. В них пошкоджено два приватні будинки, три нежитлові приміщення, три автомобілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено.

Відомо, що автівки головного втікача країни Віктора Януковича зберігалися у автопарку Музею корупції у Межигір'ї. Серед колекції були унікальні екземпляри. Наприклад, ЗІЛ 2009 року. Таких на світі тільки три. Один у Москві у диктатора Володимира Путіна, другий у Астані в Нурсултана Назарбаєва. Третій був у Януковича. Вартість такої машини на аукціоні може стартувати від мільйона доларів. Найстарша автівка у колекції – Ауді 1938 року.