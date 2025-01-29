Головна Київ Новини
search button user button menu button

Пожежу в елітному спорткомплексі у центрі Києва ліквідовано (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Пожежу в елітному спорткомплексі у центрі Києва ліквідовано (фото)
Фітнес-клубі Tsarsky розташований на вулиці Старонаводницькій
фото: ДСНС Києва, Facebook

На місце події викликали рятувальників

У столичному фітнес-клубі Tsarsky, що на Печерську, сталася пожежа. Як повідомило Головне управління ДСНС України у місті Києві, 29 січня о 09:25 надійшло повідомлення про пожежу, що виникла на першому поверсі спортивного клубу на вулиці Старонаводницькій. О 10:25 пожежу було ліквідовано на площі 10 кв. м. 

За словами вогнеборців, на місці було встановлено, що займання сталося у приміщені лазні спортивного клубу, який розташований у будівлі бізнес-центру. 

«О 10:25 пожежу було ліквідовано на площі 10 кв. м. У ході гасіння з третього поверху будівлі вогнеборці вивели на свіже повітря одну особу», повідомили рятувальники.

Пожежа виникла на першому поверсі спортивного клубу на вулиці Старонаводницькій
Пожежа виникла на першому поверсі спортивного клубу на вулиці Старонаводницькій
фото: ДСНС Києва, Facebook
На місці події працювало 13 чоловік особового складу та три одиниці пожежно-рятувальної техніки
На місці події працювало 13 чоловік особового складу та три одиниці пожежно-рятувальної техніки
фото: ДСНС Києва, Facebook

Вказується, що на місці події працювало 13 чоловік особового складу та три одиниці пожежно-рятувальної техніки. Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, 28 січня, окупанти завдали ударів по території столичного регіону ворожими безпілотниками. Про це повідомила Національна поліція України та тимчасовий виконувач обов'язків голови Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник.  Внаслідок ворожої атаки БпЛА в області уламками збитої цілі пошкоджено приміщення, в якому був розташований той саме музей ретро-автомобілів. За словами Калашника, наслідки атаки також фіксуються ще в трьох районах області. В них пошкоджено два приватні будинки, три нежитлові приміщення, три автомобілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено.

Відомо, що автівки головного втікача країни Віктора Януковича зберігалися у автопарку Музею корупції у Межигір'ї. Серед колекції були унікальні екземпляри. Наприклад, ЗІЛ 2009 року. Таких на світі тільки три. Один у Москві у диктатора Володимира Путіна, другий у Астані в Нурсултана Назарбаєва. Третій був у Януковича. Вартість такої машини на аукціоні може стартувати від мільйона доларів. Найстарша автівка у колекції – Ауді 1938 року.

Читайте також:

Теги: Київ пожежа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зміни в режимі роботи мереж можливі залежно від поточної ситуації
Відключення світла в Києві та області 30 грудня: як діють графіки
30 грудня, 2024, 08:40
На ділянці комунальні служби проведуть ремонт зливоприймальних колодязів
У перший день 2025 року в Києві обмежать рух транспорту біля мосту Патона
31 грудня, 2024, 22:29
Генштаб ЗСУ підтвердив, що це українські військові уразили російську нафтобазу в Енгельсі
Нафтобаза в Енгельсі внаслідок удару дронів ЗСУ палає майже добу
9 сiчня, 00:53
У Києві жінка через ревнощі зарізала чоловіка
У Києві жінка через ревнощі вбила чоловіка
12 сiчня, 13:45
Уламки БпЛА впали на оздоровчий дитячий центр в Сумах, сталася пожежа
Уламки БпЛА впали на оздоровчий дитячий центр в Сумах, сталася пожежа
13 сiчня, 01:10
За словами речниці Нацполіції, здебільшого не відповідає дійсності інформація про те, що підлітки є дітьми багатих батьків
Поліція повідомила нові деталі про підлітків, які втрапили у скандал у центрі Києва
13 сiчня, 14:39
Рятувальники приборкали пожежу в помешканні
У Кривому Розі під час пожежі загинули мати з дитиною
17 сiчня, 05:17
Фахівці департаменту та комунального об’єднання надають всі необхідні наявні документи, всебічно сприяють правоохоронним органам
У «Київзеленбуді» та департаменті захисту довкілля проходять обшуки
17 сiчня, 12:18
Халіт Ергюль розповів свою версію пожежі у готелі на турецькому курорті
Пожежа на гірськолижному курорті у Туреччині: власник готелю вперше назвав винних
27 сiчня, 16:21

Новини

Рятувальники показали, як гасили пожежу через падіння БпЛА у Деснянському районі Києва (фото)
Рятувальники показали, як гасили пожежу через падіння БпЛА у Деснянському районі Києва (фото)
У Києві інженерка лікарні переплатила за проєкт ремонту укриття понад 230 тис. грн
У Києві інженерка лікарні переплатила за проєкт ремонту укриття понад 230 тис. грн
Пожежу в елітному спорткомплексі у центрі Києва ліквідовано (фото)
Пожежу в елітному спорткомплексі у центрі Києва ліквідовано (фото)
На лівому березі Києва може бути гучно. Влада закликає зберігати спокій
На лівому березі Києва може бути гучно. Влада закликає зберігати спокій
Друга атака РФ за ранок. Уламки БпЛА впали у Деснянському районі Києва
Друга атака РФ за ранок. Уламки БпЛА впали у Деснянському районі Києва
У якому районі Києва рівень забруднення повітря найнижчий: моніторинг
У якому районі Києва рівень забруднення повітря найнижчий: моніторинг

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
156K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 січня: ситуація на фронті
91K
Один континент Землі розпадається на частини з подвоєною швидкістю – Daily Mail
69K
Посадовиця МСЕК Львівщини, за яку взялися правоохоронці, задекларувала коштовну Божу матір
54K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 січня 2025
17K
«Послаблень не буде». Нардеп Веніславський прокоментував хід мобілізації
14K
Як купити квартиру понад офіційні заробітки? Лікарка Харківського МСЕК показала майстерклас

Новини

Дрони атакували стратегічні об'єкти в Росії, на Алясці розбився винищувач F-35: головне за ніч
Сьогодні, 05:58
Температура підніметься до +10°: прогноз погоди на 29 січня
Сьогодні, 05:55
29 січня: яке сьогодні свято, традиції, заборони
Сьогодні, 00:05
Створення поштового банку та відкриття культурного хабу ЮНЕСКО у Львові. Головне за 28 січня
Вчора, 21:00
Хмарно з проясненнями, без опадів: прогноз погоди на 28 січня
Вчора, 06:00
Ворог атакував Харків, у Білорусі ППО збила «Шахед»: головне за ніч
Вчора, 05:56

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua