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    НАБУ викликає на допит 19 липня експершого заступника секретаря РНБО Гладковського

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    <span>Гладковського підозрюють у розкраданні в оборонному секторі України&nbsp;</span> - НАБУ викликає на допит 19 липня експершого заступника секретаря РНБО Гладковського
    Гладковського підозрюють у розкраданні в оборонному секторі України 
    Фото: president.gov.ua

    Олега Гладковського викликають як свідка

    Національне антикорупційне бюро викликає колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського на допит 19 липня.

    Про це сказано в копії повістки про виклик Гладковського на допит.

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    Він викликається в НАБУ на 15:00.

    Гладковського викликають як свідка.

    Повістку було відправлено Гладковському 16 липня.

    При цьому пресслужба ексчиновника спростувала інформацію про те, що його викликали на допит на середу 17 липня.

    Як повідомлялось, Володимир Зеленський заявляв, що має намір добитися притягнення до кримінальної відповідальності Гладковського за підозрою в розкраданні у Збройних силах в разі перемоги на виборах президента.

    7 березня Національне антикорупційне бюро провело обшуки у Гладковського і його сина Ігоря.

    Читайте також: Справа Гладковського. Все змішалось у домі антикорупціонерів

    Джерело: Українські новини

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    РНБО НАБУ допит Володимир Зеленський Укроборонпром Олег Гладковський
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