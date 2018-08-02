«Нафтогаз» заявив, що Київ уже готовий взяти на себе борги «Київенерго»



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«Нафтогаз» підтверджує свою готовність розпочати постачання газу «Київтеплоенерго» одразу після підписання договору з КМДА на умовах НАК

НАК «Нафтогаз України» заявляє, що Київська міська державна адміністрація погодилася розпочати переговори про мирову угоду, засновану на умовах про прийняття КП «Київтеплоенерго» заборгованості ПАТ «Київенерго» перед «Нафтогазом». Про це повідомляє прес-служба НАК.

«НАК «Нафтогаз України» вітає рішення Київської міської державної адміністрації (КМДА) розпочати переговори про мирову угоду, засновану на тих самих умовах, які компанія пропонувала ще на початку літа. Зокрема, мова йде про прийняття КП «Київтеплоенерго» заборгованості ПАТ «Київенерго» перед Нафтогазом», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що укладання мирової угоди дозволить поновити забезпечення роботи київських об’єктів теплогенерації.

«Нафтогаз» також зазначає, що ціна газу, придбаного КМДА на вільному ринку для вирішення оперативних проблем з забезпеченням роботи ТЕЦ є вищою не тільки вартості газу для населення, затвердженої урядом, а й комерційної вартості газу, яку «Нафтогаз» пропонує промисловим підприємствам.

«Згідно з заявою першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Петра Пантелеєва, газ для Києва був закуплений у компанії «Укрнафтобуріння» по 10200 грн за тис куб. м з ПДВ. Натомість, вартість газу для виробників тепла для населення, який Нафтогаз продає за пільговою ціною на умовах, встановлених урядом, становить 5930 грн за тис. куб. м з ПДВ, а для комерційних споживачів за умови передоплати – 10130 грн за тис. куб. м з ПДВ», - повідомляють у «Нафтогазі».

«Нафтогаз» ще раз підтверджує свою готовність розпочати негайно і в повному обсязі постачання газу новоствореному КП «Київтеплоенерго» одразу після підписання договору з КМДА на умовах, визначених законодавством. Компанія наголошує на тому, що перетворення киян у заручників політичних амбіцій є неприпустимим», - заявляє НАК «Нафтогаз України».

Нагадаємо, 1 серпня мер столиці Віталій Кличко заявив, що місто готове до переговорів з НАК «Нафтогаз» та відстоює свою позицію в судах, рішення яких виконуватиме. Але, він вкотре закликав керівництво цієї компанії підписати угоду з КП «Київтеплоенерго» на постачання газу. Він зазначив, що «Нафтогаз» продовжує вимагати з Києва сплати штрафних санкцій приватної компанії, роблячи заручниками киян. Кличко зазначив, що не збирається дарувати 1,2 млрд грн.

Протягом місяця столиця буде закуповувати газ у комерційної структури. За словами заступника голови Київської міської державної адміністрації Петра Пантелеєва, місто придбало понад 18 мільйонів кубометрів газу.

Як повідомлялося, спір між Києвом та «Нафтогазом» дійшов до Верховного Суду.

Господарський суд Києва не задовольнив заяву енергокомпанії «Київенерго» про заміну боржника на комунальне підприємство «Київтеплоенерго» у справі про заборгованість за газ перед Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України».

31 липня Господарський суд Києва переніс на 10 вересня підготовче засідання за провадженням, в якому комунальне підприємство «Київтеплоенерго», що отримало в управління теплові активи від «Київенерго», вимагає від НАК «Нафтогаз України» визнати укладеним договір на постачання газу.

20 липня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), своєю постановою встановила тарифи для КП «Київтеплоенерго» на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6.