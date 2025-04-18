Зграя рожевих фламінго повернулась на літні озерні угіддя столичного зоопарку

Для комфорту фламінго працівники зоопарку намагались відтворити природні умови чорноморських лиманів

Найбільша в Україні зоопарківська зграя рожевих фламінго повернулась на свої літні озерні угіддя. Тепер два десятки цих чудових представників української фауни додають яскравості до весняної зелені КиївЗоо. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київського зоопарку.

Співробітники зоопарку облаштували для них нові комфортні зони з трав’яними газонами, кущами та піщано-глиняними пляжами, а також створили нові гніздувальні ділянки.

Найбільша в Україні зоопарківська зграя рожевих фламінго повернулась на свої літні озерні угіддя фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення

Для комфорту цих ефектних пернатих намагались максимально відтворити природні умови чорноморських лиманів – із каламутною водою, в намулі якого фламінго відловлюють планктон, та береговою глинястою багнюкою, з якої вони облаштовують гнізда.

Співробітники зоопарку облаштували для птахів нові комфортні зони фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення

«За тиждень світ відзначатиме Міжнародний день фламінго (International Flamingo Day). А наші фламінго відзначатимуть своє сезонне переселення запальними весняними танцями. Серед «фірмових» рухів – запальне тупцювання в каламуті води з розмахуванням крилами, а також одночасні для всієї зграї ритмічні оберти та рухи шиї голови», – поділились у КиївЗоо.

Птахи розминаються, щоб порадувати відвідувачів зоопарку величними танцями фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення

А для підживлення танцювальної енергії птахів, як і завжди, фахівці готуватимуть особливу корисну для них «Чорноморську мішанку», що складається з м’ясо-рибного фаршу, рачків дафнії, гамарусу, меленого листя кульбаби та салату, мукою зернових та вітамінно-мінеральними добавками.

Фламінго – дуже соціальні птахи і живуть великими зграями, які можуть налічувати від кількох десятків до сотень тисяч особин фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення

Нагадаємо, що днями також пташині острови КиївЗоо поповнилися індиками, павичами звичайними та павичами білими.

Для охочих побачити цих пернатих та інших тварин вхід у зоопарк працює до 17:00, перебування на території – до 18:30. Час роботи квиткових кас: понеділок – з 12:00 до 17:00, вівторок – неділя – з 10:00 до 17:00.

Також до своїх літніх домівок повернулися найбільші навколоводні птахи України – пелікани. Родина пеліканів у Київзоо налічує 16 рожевих та чотири кучерявих пеліканів, до того ж минулоріч ця галаслива зграя поповнилась трьома пташенятами рожевого пелікана.