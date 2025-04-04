Секретні лазівки гіпермаркету: колишній працівник провернув зухвалу схему на 500 тис. грн

Упродовж двох місяців чоловік заволодів майном гіпермаркету на суму близько пів мільйона гривень

Чоловік встиг за шахрайською схемою «придбати» телевізор, ноутбуки, ґаджети та миючі засоби

Поліція викрила колишнього працівника мережі торгівельних центрів у заволодінні товарами на суму близько 500 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланнням на відділ комунікації поліції Києва.

Правоохоронці з’ясували, що 39-річний зловмисник через фейкові акаунти оформляв замовлення техніки та товарів для дому, після чого, через свій обліковий запис входив у внутрішню систему гіпермаркету та змінював статус замовлень на такі, що не потребують оплати. Товар у подальшому він забирав з пошти та використовував у власних цілях. Таким чином, упродовж двох місяців чоловік заволодів майном гіпермаркету на суму близько 500 тис.грн.

Працівники поліції провели ряд обшуків у квартирі та машині фігуранта фото: Національна поліція України/Facebook

Повідомляється, що працівники поліції провели ряд обшуків у квартирі та машині фігуранта та вилучили речові докази, які підтверджують його причетність до вчинення злочину. Зокрема серед вилученого: телевізор, ноутбуки, ґаджети, миючі засоби тощо.

Під час обшуків у квартирі та машині фігуранта правоохоронці вилучили речові докази фото: Національна поліція України/Facebook

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, шахраї почали використовувати фейкові посилання нібито на сторінку «Електронних петицій» задля викрадення персональних даних користувачів. Спершу українці отримують повідомлення з проханням підписати петицію про присвоєння почесного звання та посилання на фейкову сторінку, де треба ввести авторизаційні дані. Далі ділки отримують доступ до акаунтів жертв.