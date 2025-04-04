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Секретні лазівки гіпермаркету: колишній працівник провернув зухвалу схему на 500 тис. грн

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Секретні лазівки гіпермаркету: колишній працівник провернув зухвалу схему на 500 тис. грн
Упродовж двох місяців чоловік заволодів майном гіпермаркету на суму близько пів мільйона гривень
фото: Національна поліція України/Facebook

Чоловік встиг за шахрайською схемою «придбати» телевізор, ноутбуки, ґаджети та миючі засоби  

Поліція викрила колишнього працівника мережі торгівельних центрів у заволодінні товарами на суму близько 500 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланнням на відділ комунікації поліції Києва.   

Правоохоронці з’ясували, що 39-річний зловмисник через фейкові акаунти оформляв замовлення техніки та товарів для дому, після чого, через свій обліковий запис входив у внутрішню систему гіпермаркету та змінював статус замовлень на такі, що не потребують оплати. Товар у подальшому він забирав з пошти та використовував у власних цілях. Таким чином, упродовж двох місяців чоловік заволодів майном гіпермаркету на суму близько 500 тис.грн.

Працівники поліції провели ряд обшуків у квартирі та машині фігуранта
Працівники поліції провели ряд обшуків у квартирі та машині фігуранта
фото: Національна поліція України/Facebook

Повідомляється, що працівники поліції провели ряд обшуків у квартирі та машині фігуранта та вилучили речові докази, які підтверджують його причетність до вчинення злочину. Зокрема серед вилученого: телевізор, ноутбуки, ґаджети, миючі засоби тощо.

Під час обшуків у квартирі та машині фігуранта правоохоронці вилучили речові докази
Під час обшуків у квартирі та машині фігуранта правоохоронці вилучили речові докази
фото: Національна поліція України/Facebook

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. 

Нагадаємо, шахраї почали використовувати фейкові посилання нібито на сторінку «Електронних петицій» задля викрадення персональних даних користувачів. Спершу українці отримують повідомлення з проханням підписати петицію про присвоєння почесного звання та посилання на фейкову сторінку, де треба ввести авторизаційні дані. Далі ділки отримують доступ до акаунтів жертв.

Теги: Київ магазин шахрайство

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