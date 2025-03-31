Віталій Кличко та мер Тулузи підписали Декларацію міст-побратимів

Віталій Кличко нагадав, що дружба та співпраця Києва з Тулузою розпочалися у 1975 році

Мер Києва Віталій Кличко сьогодні, 31 березня, зустрівся з мером міста-побратима Києва – Тулузи, Жаном-Люком Муденком та делегацією мерії Тулузи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву мера Києва.

Віталій Кличко нагадав, що дружба та співпраця Києва з Тулузою розпочалися в 1975 році. «Ми продовжуємо розвивати економічні та культурні зв’язки між містами. Київ готовий долучитися до співпраці в майбутніх спільних проєктах. Це стосується і підтримки у відбудові української столиці. Зокрема відновленні об'єктів інфраструктури, пошкоджених агресором», – зазначив він.



Мер Києва подякував за допомогу, яку Тулуза надає столиці України. Зокрема, за генератори й зарядні станції, які Київ отримав в 2024 році і встановив в пунктах обігріву, в освітніх закладах, оснастив укриття в школах, дитсадках, міських лікарнях.



«Аби закріпити співпрацю, підписали з мером Тулузи Декларацію міст-побратимів з нагоди 50-ї річниці дружніх зв'язків між містами», – додав Кличко.

Мери міст-побратимів вшанували пам’ять Героїв-захисників, поклали квіти до Меморіалу полеглим киянам-захисникам фото: Віталій Кличко/Facebook

Мери міст-побратимів вшанували пам’ять Героїв-захисників, поклали квіти до Меморіалу полеглим киянам-захисникам. Прогулялися «скляним мостом» та висадили дерево на алеї дружби на Володимирській гірці.

Віталій Кличко з Жаном-Люком Муденком висадили дерево на алеї дружби на Володимирській гірці фото: Віталій Кличко/Facebook

Нагадаэмо, Віталій Кличко у Німеччині під час традиційного заходу «День підприємців», який зібрав понад 600 представників великого бізнесу, політики та громадськості, зустрівся з премʼєр-міністром Баварії Маркусом Зьодером.