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Новий глава КМВА поставив Кличку незручне питання про... Ліну Костенко

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Новий глава КМВА поставив Кличку незручне питання про... Ліну Костенко
Ткаченко заявив про дерибан Труханового острова та згадав Кличку зустріч із Ліною Костенко
ілюстрація: glavcom.ua

Новий глава КМВА запропонував Кличку розказати Ліні Костенко про... земельний дерибан

Новий голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко відреагував на розслідування журналістів щодо незаконного будівництва на Трухановому острові у Києві і пообіцяв підняти це питання на засіданні групи «Прозорість і підзвітність». Також Тимур Ткаченко пригадав очільнику столиці Віталію Кличку зустріч із Ліною Костенко, яка у 1930-ті роки жила на Трухановому острові. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Тимура Ткаченка

Ткаченко наголосив, що вся територія Труханового острова належить до земель водного фонду, де заборонене будівництво та продаж землі. Натомість, за його словами, це не заважає «деяким особам ділити та продавати землю», яка за законом має належати або місту, або державі.

«Особливо цинічно, що оголошення про продаж незаконно відібраної в міста землі можна знайти на онлайн-майданчиках. Схема привласнення комунальної землі Труханового острова до болю знайома. Ми вже бачили це в «туалетних схемах», – зазначив голова КМВА.

Ткаченко повідомив, що взяв до уваги описані в сюжеті  розслідувачів випадки і винесе їх на розгляд робочої групи «Прозорість та підзвітність».

«До речі, не так давно міський голова Віталій Кличко вітав унікальну, культову українську поетесу Ліну Костенко з 95-річчям. Цікаво, а чи розповів мер пані Ліні, що на її рідному Трухановому острові за повної бездіяльності міської влади (чи завдяки їй…) триває земельний дерибан?», – додав Ткаченко. 

За словами журналістів-розслідувачів, Труханів острів – осередок заповідної природи в місті Києві та ласий шматок столичної землі, від якого забудовники мріють відірвати бодай крихту. У розслідуванні автори намагалися розібратися, хто і як намагається знищити одну з найвизначніших зелених зон столиці і перетворити її на асфальто-бетон з елітними котеджами. Саме на цей матеріал звернув увагу новий голова КМВА.

Труханів острів – острів на Дніпрі, навпроти центральної частини Києва між головним річищем Дніпра на захід і його відногою Чорториєм на схід; площа близько 450 гектарів. У середині 19 століття на Трухановому острові з'явилися перші будинки, у 1880-х pp. постала робітнича оселя. Коли її знищили за Другої світової війни, острів перетворено на місце відпочинку. 

Нагадаємо, 6 лютого Національне антикорупційне бюро заявило про викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київській міській раді та КМДА. Результатом слідчих дій у межах операції «Чисте місто» стало оголошення підозри десятьом особам. У лютому 2025 року Комарницький та учасники групи отримали підозри як члени організованого злочинного угрупування.

Серед підозрюваних – ексдепутат Київської міської ради Денис Комарницький, якого правоохоронці називають керівником злочинної організації. 10 лютого НАБУ оголосило Комарницького у розшук.

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що бере під особистий контроль питання інвентаризації столичної землі, щоб запобігти так званим «туалетним схемам». 

Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив про кадрові зміни у Київській міській державній адміністрації на тлі резонансної «земельної справи». 18 березня фігуранти справи, яких було затримано у межах операції НАБУ «Чисте місто», вийшли з-під варти під заставу

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Теги: Віталій Кличко Київ корупція в Україні земля Тимур Ткаченко

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