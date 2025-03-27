Родина червонокнижних пеліканів з пташенятами повернулася до Київського зоопарку
Подивитись на пеліканів можна, зокрема, під час щоденного годування о 12:00, коли кожен із них з'їдає до 1,5 кг риби
Крига на озерах остаточно зникла і у столичному зоопарку знову можна милуватися червонокнижними пеліканами. Найбільші навколоводні птахи України повернулися до своїх літніх домівок. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київський зоологічний парк загальнодержавного значення.
Повідомляється, що родина пеліканів у Київзоо налічує 16 рожевих та чотири кучерявих пеліканів, до того ж минулоріч ця галаслива зграя поповнилась трьома пташенятами рожевого пелікана.
«Наразі пташенят легко відрізнити за сірим оперенням та «дитячою» незграбністю, адже цієї весни вони вперше освоюють озерні угіддя», – пояснили фахівці зоопарку.
🐥У Київському зоопарку пелікани разом зі своїм потомством повернулися до літніх домівок. pic.twitter.com/K56HamuL7A— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 27, 2025
Для комфортного перебування птахів працівники зоопарку створили відповідні умови: чиста вода, природні схили, затінені місця для відпочинку, платформи для гніздування.
Подивитись на пеліканів можна, зокрема, під час щоденного годування о 12:00, коли кожен із них з'їдає до 1,5 кг риби.
Нагадаємо, у Київському зоопарку у лютому було приємне поповнення – у пари гуанако, Ракель та Рікардо, народилося дитинча. Тварина отримала ім’я Санчо. У зоопарку зазначили, що новоспечені батьки, Ракель та Рікардо, оточили свого малюка турботою та ніжністю. Вони пильнують за кожним його кроком та ніжно піклуються про нього.
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