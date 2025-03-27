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Родина червонокнижних пеліканів з пташенятами повернулася до Київського зоопарку

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Родина червонокнижних пеліканів з пташенятами повернулася до Київського зоопарку
Родина пеліканів у Київзоо налічує 16 рожевих та чотири кучерявих пеліканів
фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення/Facebook

Подивитись на пеліканів можна, зокрема, під час щоденного годування о 12:00, коли кожен із них з'їдає до 1,5 кг риби

Крига на озерах остаточно зникла і у столичному зоопарку знову можна милуватися червонокнижними пеліканами.  Найбільші навколоводні птахи України повернулися до  своїх літніх домівок. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київський зоологічний парк загальнодержавного значення.

Пелікани у Київському зоопарку
Пелікани у Київському зоопарку
фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення/Facebook

Повідомляється, що родина пеліканів у Київзоо  налічує 16 рожевих та чотири кучерявих пеліканів, до того ж минулоріч ця галаслива зграя поповнилась трьома пташенятами рожевого пелікана.

Пташенята рожевого пелікана теж вже виходять до відвідувачів зоопарку
Пташенята рожевого пелікана теж вже виходять до відвідувачів зоопарку
фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення/Facebook

«Наразі пташенят легко відрізнити за сірим оперенням та «дитячою» незграбністю, адже цієї весни вони вперше освоюють озерні угіддя», – пояснили фахівці зоопарку.

Для комфортного перебування птахів працівники зоопарку створили відповідні умови: чиста вода, природні схили, затінені місця для відпочинку, платформи для гніздування.

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Родина із 16 рожевих і 4 кучерявих птахів активно освоює територію після зимового періоду
фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення/Facebook

Подивитись на пеліканів можна, зокрема, під час щоденного годування о 12:00, коли кожен із них з'їдає до 1,5 кг риби.

Нагадаємо, у Київському зоопарку у лютому було приємне поповнення – у пари гуанако, Ракель та Рікардо, народилося дитинча. Тварина отримала ім’я Санчо.  У зоопарку зазначили, що новоспечені батьки, Ракель та Рікардо, оточили свого малюка турботою та ніжністю. Вони пильнують за кожним його кроком та ніжно піклуються про нього.

Теги: відпочинок зоопарк Київ

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