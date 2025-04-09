Гніздо відомої пари лелек Одарки та Грицика засипало снігом

Одарка та Грицик по черзі гріли чотири яйця, які нещодавно з’явилися у гнізді

Гніздо знаної української пари лелек, Одарки та Грицика, 8 квітня опинилося під сніговим покривом. Птахи провели ніч, тісно притулившись один до одного, зігріваючи чотири яйця, які нещодавно з’явилися у гнізді. Про це розповіла орнітологиня Ірина Саражинська, повідомляє «Главком».

«Птахи сиділи настільки щільно, що вранці, коли підвелися, на снігу чітко виднілися сухі місця, саме ті, де вони зігрівали яйця. Особливо нерухомою залишалася Одарка, адже саме вона висиджує кладку. Так лелеки зберігають тепло та енергію», – пояснила дослідниця.

Багато спостерігачів, які стежать за життям пари, почали хвилюватися, що Одарка могла змерзнути. Та, за словами Саражинської, у селі Леляки, де розташоване гніздо, вдень обіцяють плюсову температуру, тож є надія, що сніг розтане, і птахи почуватимуться краще.

фото: Іра Саражинська/Facebook

Науковець Національного природного парку «Пирятинський» Анатолій Подобайло заспокоїв – яйцям загроза не загрожує, оскільки батьки старанно їх зігрівають. Водночас він зауважив, що похолодання ускладнює життя самим птахам, адже через негоду важче знайти їжу.

Подобайло також додав, що дослідники сподіваються побачити п’яте яйце вже найближчим часом, а перше пташеня має з’явитися на світ орієнтовно 1 травня.

фото: Іра Саражинська/Facebook

Нагадаємо, у США у дослідницькому центрі помер 44-річний бонобо, або ж карликовий шимпанзе, Канзі, що вражав умінням передавати ідеї через символи та використовувати інструменти. Як інформує «Главком», про це повідомили працівники Ініціативи зі збереження та пізнання мавп (ACCI).

У дослідницькому центрі повідомили, що Канзі не мав жодних ознак хвороби і провів останній ранок, ганяючись за племінником Теко. Після цього його відправили на догляд за шерстю, де бонобо помер. Хоча мавпа мала хвороби серця, остаточну причину смерті встановить розтин.