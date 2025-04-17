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Ще 1,8тис. дронів: Кличко передав захисникам на фронт чергову партію допомоги від Києва (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Ще 1,8тис. дронів: Кличко передав захисникам на фронт чергову партію допомоги від Києва (фото)
Мер столиці нагадав, що цього року Київрада вже спрямувала понад 5,5 млрд грн на підтримку сил безпеки та оборони
фото: Віталій Кличко/Telegram

На фронт вирушили 150 Mavic 3 Е, 220 Mavic 3 PRO та 1500 мультироторних систем різних типів

Мер Києва Віталій Кличко передав від громади міста бійцям 112-ї бригади тероборони Києва ще понад 1800 БпЛА. Зокрема, на фронт вирушили 150 Mavic 3 Е, 220 Mavic 3 PRO та 1500 мультироторних систем різних типів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Віталія Кличка у Telegram.

Київ продовжує допомагати військовим
Київ продовжує допомагати військовим
фото: Віталій Кличко/Telegram
На фронт вирушили 150 Mavic 3 Е, 220 Mavic 3 PRO та 1500 мультироторних систем різних типів
На фронт вирушили 150 Mavic 3 Е, 220 Mavic 3 PRO та 1500 мультироторних систем різних типів
фото: Віталій Кличко/Telegram

«Київ продовжує допомагати військовим. Бійцям 112-ї бригади тероборони Києва передав від громади міста ще понад 1800 БпЛА. А саме: 150 Mavic 3Е, 220 Mavic 3 PRO та 1500 мультироторних систем різних типів, зокрема, FPV-дронів. У лютому військовослужбовцям 112-ї столиця передавала 150 дронів Mavic 3Е та 20 Mavic 3Т. Від початку 2025 року цій бригаді на оснащення з бюджету міста виділили 200 млн грн», – написав Віталій Кличко.

Мер столиці нагадав, що цього року Київрада вже спрямувала понад 5,5 млрд грн на підтримку сил безпеки та оборони. За ці кошти Захисники купують вкрай необхідне оснащення.

«Ми продовжимо допомагати військовим, постійно знаходячи для цього будь-які можливості. Слава Україні та її Героям!» – наголосив Віталій Кличко.

Кличко: «Ми продовжимо допомагати військовим, постійно знаходячи для цього будь-які можливості»
Кличко: «Ми продовжимо допомагати військовим, постійно знаходячи для цього будь-які можливості»
фото: Віталій Кличко/Telegram

Нагадаємо, у лютому Кличко передав від громади столиці на фронт бійцям 27-ї Печерської бригади Північного територіального командування Нацгвардії України 45 систем протидії БпЛА всенаправленої дії «Апостол».

Мер Києва нагадав, що минулого року Київ виділив цій бригаді із міського бюджету на оснащення 60 млн грн. А цього року Київрада вже спрямувала понад 5 млрд грн на підтримку сил оборони та безпеки. Із них 4,9 млрд – на програму «Захисник Києва».

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Теги: Віталій Кличко Київ зброя місцева влада військова техніка КМДА кияни дрон

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