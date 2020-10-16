Напад на агітатора: Кличко повідомив про стан пораненого



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Мер подякував медикам, які врятували пораненому життя

Лікарі оцінюють стан хлопця як стабільний

Мер Києва Віталій Кличко розповів про стан волонтера-агітатора партії «Удар», на якого в середу, 14 жовтня, ввечері в Солом’янському районі напав озброєний чоловік.

«Постраждалого оперативно доставили у Київську лікарню №17. Під час обстеження лікарі виявили 8 ножових поранень у різні частини тіла! Хлопця прооперували та госпіталізували до реанімаційного відділення. Зараз його стан лікарі оцінюють як стабільний. Він прийшов до тями та вже може розмовляти», - повідомив Кличко під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання із соцмереж.

Мер подякував медикам, які врятували пораненому життя.

«Я дуже вдячний нашим медикам, які врятували хлопцю життя. Бо рахунок ішов буквально на хвилини! І поліція спрацювала оперативно. Нападника затримали в той же вечір. Йому вже оголосили підозру», - сказав Кличко.

Нагадаємо, 14 жовтня у Солом’янському районі Києва озброєний ножем чоловік скоїв напад на волонтера партії «Удар». Нападник встиг нанести хлопцю вісім ножових поранень. Молодого хлопця негайно ушпиталили та прооперували.

Згодом повідомив Кличко повідомив, що волонтера звати Станіслав, він є учасником АТО і на момент нападу невідомого роздавав на вулиці агітаційну пресу.

Нападника затримано, йому повідомлено про підозру у замаху на умисне вбивство.