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    Коронавірус, карантин і вибори: Кличко розповів про ситуацію в Києві (відео)

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    Мер Києва Віталій Кличко дає онлайн-брифінги - Коронавірус, карантин і вибори: Кличко розповів про ситуацію в Києві (відео)
    Мер Києва Віталій Кличко дає онлайн-брифінги

    Що робить місто для безпечного проведення місцевих виборів

    Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію, під час якої відзвітував про поточну ситуацію у столиці.

    Так, мер поінформував:

    • на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;
    • скільки киян протестували на Covid-19;
    • про перевірки столичних лікарень, де надають допомогу хворим на коронавірус;
    • що робить місто задля безпечного проведення місцевих виборів;
    • скільки шкіл та садків закриті на карантин в Києві;
    • про стан пораненого агітатора-волонтера.

    Як повідомлялося, за минулу добу, 15 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 455 осіб. Це на 10 більше, ніж за попередню добу (за добу 14 жовтня було 445 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 29412 випадків захворювання на Covid-19.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      287231
    • Хворіють
      159904
    • Одужали
      121919
    • Померли
      5408

    Нагадаємо також, що 14 жовтня у Солом’янському районі Києва озброєний ножем чоловік скоїв напад на волонтера партії «Удар». Нападник встиг нанести хлопцю вісім ножових поранень. Молодого хлопця негайно ушпиталили та прооперували. 

    Згодом подробиці про напад і стан потерпілого повідомив лідер партії «Удар», мер Києва Віталій Кличко. Він, зокрема, повідомив, що волонтера звати Станіслав, він є учасником АТО і на момент нападу невідомого роздавав на вулиці агітаційну пресу. 

    Нападника затримано, йому повідомлено про підозру у замаху на умисне вбивство.

    Віталій Кличко Київ вибори напад карантин коронавірус
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