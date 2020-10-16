Коронавірус, карантин і вибори: Кличко розповів про ситуацію в Києві (відео)



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Мер Києва Віталій Кличко дає онлайн-брифінги

Що робить місто для безпечного проведення місцевих виборів

Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію, під час якої відзвітував про поточну ситуацію у столиці.

Так, мер поінформував:

на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;

скільки киян протестували на Covid-19;

про перевірки столичних лікарень, де надають допомогу хворим на коронавірус;

що робить місто задля безпечного проведення місцевих виборів;

скільки шкіл та садків закриті на карантин в Києві;

про стан пораненого агітатора-волонтера.

Як повідомлялося, за минулу добу, 15 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 455 осіб. Це на 10 більше, ніж за попередню добу (за добу 14 жовтня було 445 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 29412 випадків захворювання на Covid-19.

Коронавірус в Україні

Всього 287231

Хворіють 159904

Одужали 121919

Померли 5408

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Нагадаємо також, що 14 жовтня у Солом’янському районі Києва озброєний ножем чоловік скоїв напад на волонтера партії «Удар». Нападник встиг нанести хлопцю вісім ножових поранень. Молодого хлопця негайно ушпиталили та прооперували.

Згодом подробиці про напад і стан потерпілого повідомив лідер партії «Удар», мер Києва Віталій Кличко. Він, зокрема, повідомив, що волонтера звати Станіслав, він є учасником АТО і на момент нападу невідомого роздавав на вулиці агітаційну пресу.

Нападника затримано, йому повідомлено про підозру у замаху на умисне вбивство.