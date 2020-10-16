Напад на агітатора партії Кличка: зловмиснику повідомили про підозру



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Зловмисник наніс потерпілому вісім ножових поранень Фото: Нацполіція

Нападнику загрожує від семи до 15 років позбавлення волі

Чоловіку, який наніс агітатору партії «Удар» ножове поранення в область шиї 14 жовтня повідомили про підозру у замаху на умисне вбивство.

Про це повідомила пресслужба Київська міська прокуратура у Facebook.

«За погодження Київської місцевої прокуратури № 9 чоловіку, який 14 жовтня 2020 року наніс численні ножові поранення волонтеру, повідомлено про підозру у закінченому замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України)», – йдеться в повідомленні.

Встановлено, що підозрюваний підійшов на вулиці до волонтера, який роздавав агітаційні газети. Між ними виникла словесна перепалка, у ході якої чоловік дістав ніж та почав наносити волонтеру удари в різні частини тіла.

«У результаті нападу потерпілий отримав численні ножові поранення, у тому числі в область шиї та грудної клітини, та був госпіталізований у тяжкому стані», – йдеться в повідомленні.

Так, нападника затримали на місці події у порядку ст. 208 КПК України.

У пресслужбі наголосили, що найближчим часом до Солом’янського районного суду Києва буде скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає від семи до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 14 жовтня у Солом’янському районі Києва озброєний ножем чоловік скоїв напад на волонтера партії «Удар». Нападник встиг нанести хлопцю вісім ножових поранень. Молодого хлопця негайно ушпиталили та прооперували.

Згодом подробиці про напад і стан потерпілого повідомив лідер партії «Удар», мер Києва Віталій Кличко. Він, зокрема, повідомив, що волонтера звати Станіслав, він є учасником АТО і на момент нападу невідомого роздавав на вулиці агітаційну пресу.

Пораненого волонтера-агітатора Станіслава 14 жовтня прооперували. Стан його стабілізувався.