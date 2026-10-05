У центрі Львова двоє молодиків побили перехожого та погрожували зброєю

Одного з нападників правоохоронці затримали на Закарпатті

У центрі Львова двоє молодиків спровокували конфлікт із перехожими, під час якого повалили на землю та побили 31-річного чоловіка. Один із нападників погрожував людям предметом, схожим на пістолет. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Львівщини.

Інцидент стався 4 жовтня близько 22:15 на вулиці Шолом-Алейхема. За даними правоохоронців, двоє чоловіків безпричинно спровокували конфлікт із перехожими. Під час сутички вони повалили на тротуар та побили 31-річного львів'янина.

Один із нападників погрожував присутнім предметом, схожим на пістолет. Коли очевидці зателефонували на спецлінію 102, чоловіки втекли. Потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження – синці та забої.

Правоохоронці встановили особи нападників. Ними виявилися 19-річний та 20-річний мешканці Дніпропетровської області, які тимчасово проживають у Львові. 20-річному фігуранту повідомлено про підозру за статтею про хуліганство.

фото: Національна поліція України

фото: Національна поліція України

19-річний нападник, який погрожував людям зброєю, намагався переховуватися від слідства. Правоохоронці встановили його місцеперебування та затримали на території Закарпатської області.

Предмет, схожий на пневматичний пістолет, вилучено та скеровано на експертизу. Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру в хуліганстві із застосуванням зброї. Суд має обрати фігурантам запобіжні заходи.

Нагадаємо, 24 вересня у Миколаєві конфлікт між пасажирами тролейбуса закінчився стріляниною. 17-річний хлопець здійснив щонайменше п'ять пострілів із пневматичного пістолета у бік 46-річного чоловіка. Підлітка було затримано, а зброю вилучено та направлено на експертизу. Подію кваліфіковано як хуліганство із застосуванням зброї. glavcom.ua