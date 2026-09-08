Долар, євро та злотий подешевшали: курс валют на 8 вересня 2026
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,46 грн
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок вівторка, 8 вересня 2026 року. Порівняно з 7 вересня, курс долара, євро та злотого подешевшав. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,46, євро – 51,68 грн, польського злотого – 11,98 грн.
Курс валют станом на 8 вересня 2026 року
|Валюта Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|44,4654
|51,6817
|60,1764
|11,9899
|54,9600
|
Ощадбанк
|44,25 / 44,80
|51,35 / 52,10
|59 / 61
|11,40 / 12,20
|54 / 55,60
|
Приватбанк
|44,15 / 44,64
|51,32 / 52,08
|59,77 / 60,60
|11,9 / 12,04
|-
|
ПУМБ
|44,30 / 44,90
|51,50 / 52,20
|59,60 / 61
|11,82 / 12,12
|-
|
monobank
|44,25 / 44,64
|
51,37 / 52,07
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|44,20 / 44,68
|51,40 / 51,94
|58 / 61,30
|11,30 / 12,30
|52,20 / 56
|
OTP Bank
|44,26 / 44,55
|51,37 / 52
|59,66 / 60,78
|11,87 / 12,07
|54,44 / 55,39
|
Укрсиббанк
|44,30 / 44,85
|51,35 / 52,25
|59,05 / 61,25
|-
|53,75 / 55,75
За тиждень долар США, євро, польський злотий, британський фунт стерлінгів і швейцарський франк подешевшали.
Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.
До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.
Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.
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