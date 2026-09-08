Долар, євро та злотий подешевшали: курс валют на 8 вересня 2026

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок вівторка, 8 вересня 2026 року. Порівняно з 7 вересня, курс долара, євро та злотого подешевшав. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,46, євро – 51,68 грн, польського злотого – 11,98 грн.

Валюта Банк USD

EUR

GBP

PLN

CHF

НБУ 44,4654 51,6817 60,1764 11,9899 54,9600 Ощадбанк 44,25 / 44,80 51,35 / 52,10 59 / 61 11,40 / 12,20 54 / 55,60 Приватбанк 44,15 / 44,64 51,32 / 52,08 59,77 / 60,60 11,9 / 12,04 - ПУМБ 44,30 / 44,90 51,50 / 52,20 59,60 / 61 11,82 / 12,12 - monobank 44,25 / 44,64 51,37 / 52,07 - - - Райффайзен 44,20 / 44,68 51,40 / 51,94 58 / 61,30 11,30 / 12,30 52,20 / 56 OTP Bank 44,26 / 44,55 51,37 / 52 59,66 / 60,78 11,87 / 12,07 54,44 / 55,39 Укрсиббанк 44,30 / 44,85 51,35 / 52,25 59,05 / 61,25 - 53,75 / 55,75

* курс валют станом на 09:57 8 вересня 2026 року

За тиждень долар США, євро, польський злотий, британський фунт стерлінгів і швейцарський франк подешевшали.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.

До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.

Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.