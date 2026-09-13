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Пара в Києві одружилася на наступний день після влучання БпЛА в їхнє житло

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Пара в Києві одружилася на наступний день після влучання БпЛА в їхнє житло
Молодята вирішили не скасовувати урочисту подію, не дивлячись на обстріл їх житла
скріншот з відео

Людмила та Леонід Ризняк змогла офіційно оформити шлюб між черговими тривогами

Людмила та Леонід Ризняк зареєстрували шлюб у Києві, вирушивши до РАЦСу з власного помешкання, куди напередодні влучив російський безпілотник. Про це пише «Главком» із посиланням на BBC News Ukrainian.

Попри руйнування та пошкодження житла, наречені підготувалися, одягли весільне вбрання й вирішили не скасовувати урочисту подію. Леонід приїхав у коротку відпустку з Покровського напрямку, тому молодята прагнули здійснити свою мрію, незважаючи на постійні повітряні тривоги та російські обстріли.

Російські війська продовжують системно тероризувати цивільне населення та інфраструктуру столиці й Київської області, активно застосовуючи для ударів реактивні БпЛА. Попри регулярні перешкоди та загрози з боку агресора, пара змогла офіційно оформити шлюб між черговими тривогами.

Раніше повідомлялося, що ведуча ТСН Марічка Падалко та її чоловік, військовослужбовець Єгор Соболєв, обвінчалися. 

«Колись ми стали парою одне для одного, згодом парою перед державою, а тепер – перед Богом. Щасти нам усім», – написала Марічка Падалко на своїй сторінці в Instagram.

Пара разом із 2004 року, офіційно одружилася 26 лютого 2010 року, а в серпні 2026 року вони обвінчалися після понад 20 років стосунків. 

До слова, український актор Віталій Борисюк розкрив секрет міцного шлюбу з артисткою Ольгою Сумською. Зіркова пара разом уже понад 35 років. 

За словами Віталія Борисюка, їхнє кохання з Ольгою Сумською – це подарунок Бога. Він зазначив, що якщо любов справжня, вона не зникає. «Ну, це зверху все. Це Бог подарував таке щастя. Тому ми вже більше 35 років разом. І ви знаєте, якщо воно є всередині, в серці, то воно є з обох сторін. І завжди треба це підтримувати», – сказав він.

Теги: Київ шлюб

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