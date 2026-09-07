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McDonald's пояснив, чому з меню зникли популярні страви

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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McDonald's пояснив, чому з меню зникли популярні страви
Актуальне меню конкретного ресторану радять перевіряти перед замовленням
фото:mcdonalds.com

Компанія працює разом із логістичним партнером, щоб забезпечити стабільне постачання продукції до ресторанів

У деяких ресторанах McDonald's в Україні тимчасово можуть бути недоступні окремі позиції меню. Як повідомили «Главкому» у пресслужбі McDonald's в Україні, перебої виникають лише в окремих ресторанах.

«Через затримки в постачанні, спричинені частими й тривалими повітряними тривогами, деякі позиції можуть бути тимчасово недоступні в окремих ресторанах», – зазначили у компанії.

У McDonald's додали, що працюють разом із логістичним партнером, щоб забезпечити стабільне постачання продукції до ресторанів.

Водночас у компанії радять перевіряти актуальне меню конкретного ресторану перед замовленням. Це можна зробити у застосунку McDonald's, на терміналах самообслуговування або в застосунках партнерів із доставки.

Нагадаємо, що раніше «Главком» писав про тимчасову відсутність окремих популярних страв у ресторанах McDonald's у Києві та передмісті. На проблему звернули увагу користувачі Threads, які повідомляли про відсутність картоплі фрі, курячих нагетсів та інших позицій у деяких закладах мережі. Зокрема, про перебої писали відвідувачі ресторанів у Гатному та на Севастопольській площі в Києві. Водночас ситуація відрізнялася залежно від закладу: поки в одних ресторанах окремих страв не було, в інших вони залишалися доступними. Так, одна з користувачок зазначала, що у Крюківщині необхідні позиції були в наявності.

Окремо користувачі Threads припускали, що перебої можуть бути пов'язані з частими повітряними тривогами. За їхніми словами, через зупинку роботи ресторанів під час тривог частину продукції доводиться списувати, оскільки її викидають більше, ніж продають. На той момент це були лише припущення користувачів. Тепер McDonald's офіційно підтвердив, що затримки постачання справді пов'язані з частими й тривалими повітряними тривогами.

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Теги: Київ продукти Київщина McDonald's

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