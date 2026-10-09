Напав у парку та почав душити: у Києві затримано підозрюваного у зґвалтуванні дівчини

Незнайомець напав на дівчину ввечері на вулиці у Дарницькому районі, коли вона йшла додому через парк

Зловмисник схопив дівчину за шию, почав душити, відтягнув у кущі та завдав численних ударів руками по голові

У Дарницькому районі столиці оперативники менш ніж за добу розшукали та затримали 22-річного місцевого мешканця, якого підозрюють у нападі та зґвалтуванні 21-річної дівчини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

За даними правоохоронців, подія сталася ввечері, коли потерпіла поверталася додому через місцевий парк. Зловмисник схопив дівчину за шию, почав душити, відтягнув у кущі та завдав численних ударів руками по голові. Після цього, погрожуючи застосуванням зброї, нападник зґвалтував потерпілу.

Після звернення дівчини до поліції на місце негайно виїхала слідчо-оперативна група. За допомогою фахівців кримінального аналізу оперативники швидко встановили особу та місцеперебування нападника. Ним виявився раніше судимий за майнові злочини киянин.

Слідчі Дарницького управління поліції затримали фігуранта в порядку ст. 208 КПК України.

Затриманому загрожує до п’яти років позбавлення волі фото: поліція Києва

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. На час слідства підозрюваний перебуватиме під вартою, йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, ювенальні прокурори Полтавської обласної прокуратури довели в суді вину викладача вокалу, який роками вчиняв сексуальні злочини щодо малолітніх дітей під час приватних занять. Суд призначив йому довічне позбавлення волі. Чоловік мав педагогічну та психологічну освіти й працював репетитором у Полтаві. Заняття проводив удома та в орендованих приміщеннях. Із 2014 року під час уроків він систематично ґвалтував дітей та вчиняв щодо них сексуальне насильство. Також примушував їх фотографуватися без одягу, зберігав ці матеріали та переконував дітей приховувати все від батьків. Від його дій постраждали троє малолітніх дітей.