Паркування за 0 грн: хто та як може скористатися пільгою у «Київ Цифровий»

Пільга діє для користувачів із посвідченням по інвалідності I, II та III груп

Для пенсіонерів за віком паркування лишається платним на загальних умовах

У застосунку «Київ Цифровий» з’явилася можливість оформити безплатне паркування на муніципальних майданчиках для водіїв, які мають пенсійне посвідчення, видане у зв’язку з інвалідністю. Про це повідомляє «Главком» із посиланнями на КМДА.

Пільга діє для користувачів із посвідченням по інвалідності I, II та III груп, а також для осіб з інвалідністю внаслідок війни. Для пенсіонерів за віком паркування лишається платним на загальних умовах.

Важливо: безплатне паркування діє лише на відведених погодинних муніципальних паркувальних майданчиках. Пільга не поширюється на спеціально обладнані майданчики – зокрема паркінги або стоянки, де діє окремий порядок оплати.

Як зазначив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов, новий функціонал є частиною подальшого розвитку цифрових паркувальних сервісів у столиці.

«Наше завдання – створити такий користувацький інтерфейс, де більшість процесів відбуваються непомітно для людини: без зайвих підтверджень, довідок і додаткових дій», – сказав Костянтин Усов.

Щоб скористатися тарифом 0 грн/год, потрібно зайти у профіль у застосунку «Київ Цифровий» , відкрити розділ «Соціальний статус» і підтвердити пенсійний статус. Після цього в сервісі «Погодинне паркування» з’явиться сповіщення про можливість безплатного паркування за посвідченням.

Важливо, під час кожного паркування необхідно розпочинати безкоштовну сесію в застосунку. Це необхідно, щоб інспектор побачив вашу сесію в базі та не виписав штраф.

Нагадаємо, у «Київ Цифровий» також доступний паркувальний абонемент для містян, які сплачують податки в Києві. Після підтвердження статусу платника податків користувачі можуть придбати абонемент на муніципальне паркування зі знижкою. Він прив’язується до номера автомобіля, тому окремо запускати та завершувати паркувальну сесію щоразу не потрібно.