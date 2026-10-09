Київпастранс зупинив частину транспорту в трьох районах столиці

Київпастранс призупинив рух транспорту через проблеми з електрикою

Через проблеми з напругою в енергосистемі громадський транспорт частково припинив роботу на правому березі Києва

У Києві через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинили рух частини громадського транспорту в Оболонському, Подільському та Святошинському районах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київпастранс».

За інформацією комунального підприємства, причиною обмежень стала відсутність електроживлення, необхідного для роботи частини міського транспорту.

Наразі рух призупинено в трьох районах столиці. Водночас у повідомленні не уточнюється, яких саме маршрутів торкнулися обмеження та скільки одиниць транспорту тимчасово припинили роботу.

«Про відновлення руху та подальші зміни в роботі громадського транспорту буде повідомлено додатково», – зазначили у «Київпастрансі».

Точних термінів відновлення транспортного сполучення наразі не названо.

Нагадаємо, 8 жовтня у Києві також виникли перебої в роботі громадського транспорту через зниження напруги в енергосистемі.

Тоді Київська міська державна адміністрація повідомила про тимчасове призупинення руху частини міського транспорту. Для забезпечення перевезення пасажирів розглядалася можливість оперативного запуску автобусів, які дублюватимуть Борщагівську лінію швидкісного трамвая.

До слова, сьогодні 9 жовтня 2026 року, у Київській області діятимуть графіки відключення світла