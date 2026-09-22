Нічна атака дронів на Київ: наслідки удару по Дніпровському району (фото)
Внаслідок обстрілу пошкоджено чотири багатоповерхові будинки у Дніпровському районі
Унаслідок атаки ворожих безпілотників на столицю у ніч на 22 вересня у Дніпровському районі поранень і травм зазнали п’ятеро людей. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, інформує «Главком».
За даними правоохоронців, у трьох мешканців, серед яких подружжя пенсіонерів, діагностували різані рани. Ще двоє людей отримали гостру реакцію на стрес – медичну допомогу їм надали на місці.
Внаслідок обстрілу пошкоджено чотири багатоповерхові будинки, в одному з них частково зруйновано квартири на першому поверсі.
За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Розслідування проводять слідчі ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.
Нагадаємо, уночі 22 вересня в Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги – ворог атакував столицю ударними безпілотниками. У Дніпровському районі через влучання у п'ятиповерхівку виникли пожежа та руйнування, четверо людей постраждали.
Також уранці 22 вересня внаслідок чергової ворожої атаки у Голосіївському районі столиці сталася пожежа. На відкритій території спалахнули палети з керамічною плиткою. Вогнеборці оперативно ліквідували загоряння на площі орієнтовно 100 кв. м. За цією адресою жертв та постраждалих немає.
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