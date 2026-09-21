Київ та область накриють дощі: оголошено жовтий рівень небезпечності
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємсв
До кінця доби 21 вересня, вночі та вранці 22 вересня в Києві та області очікуються значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометцентр.
Наголошується, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств.
Куди телефонувати у екстрених випадках:
- При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК «Київавтодор»: (044) 284-74-19.
- Якщо впало дерево чи зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд»: (044) 272-40-18.
- Також коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників: 101 або (044) 430-37-13 (телефон КАРС).
- При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.
- При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номерами: 050-387-35-42 (телефон ЦОДР).
Раніше «Главком» писав, що останній тиждень вересня принесе в Україну відчутне похолодання. Теплі вихідні завершаться проходженням активного холодного фронту: уже 21 вересня дощі поширяться на значну частину країни, а температура почне швидко знижуватися. Найпрохолоднішими днями стануть 22–23 вересня, коли вдень у більшості областей буде лише +11°..+16°. На півдні та сході повітря залишатиметься теплішим. У другій половині тижня температура поступово почне підвищуватися, однак погода залишатиметься нестійкою, а місцями можливі дощі.
До слова, нинішня осінь в Україні може стати особливою: на погоду потужно впливатиме Ель-Ніньйо. Це масштабний кліматичний феномен, який полягає в різкому та тривалому підвищенні температури поверхні води у тропічній зоні Тихого океану. Цей процес має планетарне значення. Більшість кліматологів вважають, що у поточному році Тихий океан перепише сценарій української осені: тепло може затриматися аж до листопада, подарувавши затяжне «бабине літо».
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