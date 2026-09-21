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Київ та область накриють дощі: оголошено жовтий рівень небезпечності

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Київ та область накриють дощі: оголошено жовтий рівень небезпечності
Значні дощі у столиці очікуються до ранку 22 вересня
фото: glavcom.ua

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємсв

До кінця доби 21 вересня, вночі та вранці 22 вересня в Києві та області очікуються значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометцентр.

У Києві оголошено І рівень небезпечності
У Києві оголошено І рівень небезпечності
інфографіка: Український гідрометеорологічний центр

Наголошується, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств.

Куди телефонувати у екстрених випадках:

  • При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК «Київавтодор»: (044) 284-74-19.
  • Якщо впало дерево чи зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд»: (044) 272-40-18.
  • Також коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників: 101 або (044) 430-37-13 (телефон КАРС).
  • При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.
  • При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номерами: 050-387-35-42 (телефон ЦОДР).

Раніше «Главком» писав, що останній тиждень вересня принесе в Україну відчутне похолодання. Теплі вихідні завершаться проходженням активного холодного фронту: уже 21 вересня дощі поширяться на значну частину країни, а температура почне швидко знижуватися. Найпрохолоднішими днями стануть 22–23 вересня, коли вдень у більшості областей буде лише +11°..+16°. На півдні та сході повітря залишатиметься теплішим. У другій половині тижня температура поступово почне підвищуватися, однак погода залишатиметься нестійкою, а місцями можливі дощі.

До слова, нинішня осінь в Україні може стати особливою: на погоду потужно впливатиме Ель-Ніньйо. Це масштабний кліматичний феномен, який полягає в різкому та тривалому підвищенні температури поверхні води у тропічній зоні Тихого океану. Цей процес має планетарне значення. Більшість кліматологів вважають, що у поточному році Тихий океан перепише сценарій української осені: тепло може затриматися аж до листопада, подарувавши затяжне «бабине літо».

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Теги: дощ погода Київ

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