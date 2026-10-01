Дрон РФ ударив по Інституту ядерних досліджень у Києві

Унаслідок атаки виникла пожежа

Російські війська завдали удару безпілотником по території Інституту ядерних досліджень НАН України у Києві, де розташований дослідницький реактор ВВР-М. Про це повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання України (Держатомрегулювання), інформує «Главком».

За даними Інституту ядерних досліджень, ворожий БпЛА завдав удару по території установи увечері 30 вересня о 18:18. Унаслідок атаки виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Громадяни внаслідок обстрілу не постраждали.

Сам дослідницький реактор та системи, важливі для безпеки закладу, пошкоджень не зазнали. Радіаційний фон у столиці перебуває в межах природної норми (0,16–0,20 мкЗв/год) та залишається без змін.

У Держатомрегулюванні підкреслили, що задля мінімізації будь-яких ризиків із лютого 2022 року реактор перебуває у зупиненому стані з повним вивантаженням активної зони. Наразі його експлуатація обмежується лише регламентним обслуговуванням систем важливих для безпеки.

«Удар БпЛА по території Інституту ядерних досліджень – це атака на мирну ядерну установку, яка виконує винятково наукову та дослідницьку функцію, та є черговою цинічною зневагою з боку росії міжнародно визнаних принципів та норм ядерної та радіаційної безпеки і військовим злочином», – наголосили в інспекції.

Інститут ядерних досліджень НАН України - провідна науково-дослідна установа в галузях ядерної фізики, атомної енергетики та радіоекології. Реактор ВВР-М використовується як джерело нейтронів для фундаментальних і прикладних досліджень у галузі ядерної фізики.

Нагадаємо, 28 вересня російський реактивний дрон Герань-5 завдав удару по будівлі Національної академії наук у Шевченківському районі столиці. Виникла масштабна пожежа, загинули двоє людей. Серед постраждалих – колишній секретар РНБО Володимир Горбулін. Загинула його асистентка, 44-річна Наталія Букало, яка перебувала поруч із будівлею.

Ще один загиблий внаслідок російського удару по НАН – науковець Валерій Котенко.