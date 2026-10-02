У Києві через російську атаку обмежено рух транспорту кількома мостами

КП «Київпастранс» просить пасажирів врахувати зміни під час планування маршрутів

У столиці через нічні ворожі атаки тимчасово обмежений рух громадського транспорту окремими мостами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КМДА.

Зазначається, що Південний міст перекритий в обох напрямках. Рух автобусів №22, №91 організований через Дарницький міст.

Також міст Патона перекритий в обох напрямках. Рух автобусів №51, №55, №115 та №118-Д організований через Дарницький міст. Рух тролейбусів організований: маршрут № 43: Кібернетичний центр – площа Либідська; маршрут № 50: вул. Милославська – Дарницька площа.

До того ж міст Метро перекритий в напрямку правого берега. Рух автобуса №1-М організований через Подільський міст.

КП «Київпастранс» просить пасажирів врахувати зміни під час планування маршрутів.

Оновлення

Рух автобусів №1М відновлено о 07:10, курсування за власною схемою з відхиленням графіка.

Нагадаємо, 1 жовтня Кличко повідомляв про два влучання БпЛА поблизу опорної частини Південного моста. Тоді рух метро й наземного громадського транспорту мостом зупинили, а фахівці комунального підприємства «Київавтошляхміст» розпочали обстеження конструкцій.

Згодом ввечері 1 жовтня влучання знову припало на дорожнє полотно Південного мосту в Києві.