Епідемія в Києві: Кличко відзвітував про ситуацію станом на 20 листопада (відео)

Кличко розповів про готовність медзакладів приймати хворих на коронавірус

Київський міський голова Віталій Кличко провів онлайн-брифінг щодо поточної ситуації у столиці в умовах пандемії коронавірусу.

Так, мер поінформував:

на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;

скільки киян, хворих на Covid-19, госпіталізували;

про готовність столичних медзакладів приймати хворих на коронавірус;

скільки шкіл та садків закриті на карантин;

про знижку на сплату за комунальні послуги.

Як повідомлялося, за минулу добу, 19 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 1391 людини. Це на 43 особи більше, ніж за попередню добу (за добу 18 листопада було 1348 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 56594 випадки захворювання на Covid-19.