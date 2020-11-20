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    Епідемія в Києві: Кличко відзвітував про ситуацію станом на 20 листопада (відео)

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    Мер Києва Віталій Кличко дає онлайн-брифінг - Епідемія в Києві: Кличко відзвітував про ситуацію станом на 20 листопада (відео)
    Мер Києва Віталій Кличко дає онлайн-брифінг
    Фото: пресслужба мера Києва

    Кличко розповів про готовність медзакладів приймати хворих на коронавірус

    Київський міський голова Віталій Кличко провів онлайн-брифінг щодо поточної ситуації у столиці в умовах пандемії коронавірусу.

    Так, мер поінформував:

    • на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;
    • скільки киян, хворих на Covid-19, госпіталізували;
    • про готовність столичних медзакладів приймати хворих на коронавірус;
    • скільки шкіл та садків закриті на карантин;
    • про знижку на сплату за комунальні послуги.

    Як повідомлялося, за минулу добу, 19 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 1391 людини. Це на 43 особи більше, ніж за попередню добу (за добу 18 листопада було 1348 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 56594 випадки захворювання на Covid-19.

    Теги: Віталій Кличко Київ лікарня кияни коронавірус
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