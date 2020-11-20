У Києві майже 1400 нових хворих на коронавірус за добу

У Києві найбільша добова кількість нових випадків захворювання на коронавірус від початку епідемії

За минулу добу, 19 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 1391 людей. Це на 43 особи більше, ніж за попередню добу (за добу 18 листопада було 1348 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 56594 випадки захворювання на Covid-19.

Як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, у Києві найбільша добова кількість нових випадків захворювання на коронавірус від початку епідемії та серед усіх регіонів України.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1391), Дніпропетровській (1174), Київській (1080), Хмельницькій (805) та Сумській (748) областях», – повідомив він.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 20391 особа (за добу 379), померли 1080 осіб (за добу 33).

У Київській області зафіксовано 28427 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 1080 осіб. За попередню добу збільшення складало 786 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 10868 осіб (за добу 245), померли 615 людей (за добу 15).

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 598085 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 19 листопада зафіксовано 14575 хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 19 листопада у Києві було підтверджено 55203 випадки захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 1348 осіб.

У Київській області було зафіксовано 26561 випадок захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 774 особи.

Нагадаємо, від початку епідемії найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 18 листопада – у 1348 людей.