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Влада Києва вигадала цікавий конкурс для активних громадян

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Влада Києва вигадала цікавий конкурс для активних громадян
Толока у Дніпровському районі 11 березня 2025 року
фото: Комунальне підприємство «Світоч» м.Києва/Facebook

На переможців конкурсу чекатимуть подарунки 

Департамент територіального контролю міста Києві у межах весняного двомісячника  з благоустрою оголосив конкурс для мешканців столиці, які разом із сусідами готові створити комфортне середовище навколо себе та  бажають показати, як маленькі зміни роблять місто кращим. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент територіального контролю міста Києва. 

Повідомляється, що конкурс «Разом дбаємо – разом змінюємо» – це можливість перетворити свій двір, сквер або громадський простір на справжній куточок комфорту, поділитися своїми здобутками та надихнути інших.

Участь у конкурсі можуть взяти:

  • мешканці столиці,
  • волонтери,
  • групи сусідів та активістів,
  • ОСББ
  • громадські організації,
  • учнівські колективи
  • усі бажаючі покращувати місто.

Як взяти участь у конкурсі: 

  • Навести лад у дворі, на прибудинковій території чи у громадському просторі, а саме: прибрати сміття, висадити рослини, оновити благоустрій тощо.
  • Зробити фото або відео «до» та «після», щоб показати результати своїх старань.
  • Опублікувати пост у Facebook або Instagram з офіційним хештегом двомісячника – #60дніввпорядкуванняміста та відмітити у дописі Департамент територіального контролю міста Києва.
  • Заповнити google-форму за посиланням.

Конкурс триватиме до 15 травня. Фотографії учасників конкурсу опублікують у соцмережах, а переможців визначить громада за кількістю вподобань і активністю у коментарях.

Як зазначають у Департаменті, найкращих нагородять на офіційному закритті двомісячника, де на переможців чекатимуть подарунки.

Нагадємо, з нагоди Всесвітнього дня водних ресурсів, 22 березня, комунальне підприєсмтво «Плесо» запрошувало киян на толоку з прибирання струмка Вершинка, який впадає в річку Либідь.

До слова, Офіс генерального прокурора повідомив про викриття у Києві масштабної схеми розкрадання бюджетних коштів, виділених на ремонт парків та скверів.

Теги: Київ конкурс громада благоустрій місто

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