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Росіянка, яку ЗСУ врятували на Курщині, набрехала пропагандистам про розстріли

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Росіянка, яку ЗСУ врятували на Курщині, набрехала пропагандистам про розстріли
Українські військові допомогли родині Олени, а вона оббрехала їх у Росії
фото: скріншот із відео

Олена Фурсова вигадала, що ЗСУ знищували людей десятками

Олена Фурсова жила в селі Лебедівка на Курщині, яке в серпні 2024 року перейшло під контроль ЗСУ. Українські військові допомогли її родині: організували пологи доньки, надавали гуманітарну допомогу та навіть допомогли евакуюватися в Росію. Але, опинившись там, Фурсова почала поширювати відверту брехню про ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Тро Медіа».

«Українські солдати допомогли, лікар воєнний. Якщо б не допомогли, то донька б могла померти», – казала вона в українським журналістам. Але в Росії її слова зазвучали інакше: «Їм дали наказ вбивати всіх… Вони просто розстрілювали людей».

Олена Фурсова розповіла російським пропагандистам, що ЗСУ знищували людей десятками – чоловіків, жінок і дітей, без розбору. Розстрілювали просто так, із ненависті. Кого ж не вбили, того пограбували. Винесли з будинків усе – від меблів до прального порошку.

Представники військової прокуратури показали інтерв’ю Олени Фурсової іншим мешканцям Лебедівки, які виїхали в безпечне місце на територію України. Їхня реакція – шок і обурення. «Як так можна брехати?!», – дивуються вони. Кажуть, фантазія в їхньої землячки – дай Боже. Вочевидь, її підігрівало спиртне.

Нагадаємо, російська армія станом на 15 березня повернула під контроль районний центр Курської області РФмісто Суджу.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що українські підрозділи продовжують виконувати завдання у визначених районах Курської області.

Нагадаємо, російська армія дещо просунулась до кордонів з Україною у Курській області. За даними аналітиків ISW геолокаційні кадри за 13 березня показують, що російські війська просунулися у межах Заолешенки.

«Російські війська, ймовірно, також захопили Гончарівку (на захід від Суджі), враховуючи, що дані NASA Fire Information for Resource Management (FIRMS) від 14 березня вказують на запеклі бої у цьому районі, а російські джерела нещодавно стверджували, що російські війська захопили поселення», – зазначили в ISW.

Теги: Курщина пологи місто президент Володимир Зеленський військові наказ лікар армія

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