Українські військові допомогли родині Олени, а вона оббрехала їх у Росії

Олена Фурсова вигадала, що ЗСУ знищували людей десятками

Олена Фурсова жила в селі Лебедівка на Курщині, яке в серпні 2024 року перейшло під контроль ЗСУ. Українські військові допомогли її родині: організували пологи доньки, надавали гуманітарну допомогу та навіть допомогли евакуюватися в Росію. Але, опинившись там, Фурсова почала поширювати відверту брехню про ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Тро Медіа».

«Українські солдати допомогли, лікар воєнний. Якщо б не допомогли, то донька б могла померти», – казала вона в українським журналістам. Але в Росії її слова зазвучали інакше: «Їм дали наказ вбивати всіх… Вони просто розстрілювали людей».

Олена Фурсова розповіла російським пропагандистам, що ЗСУ знищували людей десятками – чоловіків, жінок і дітей, без розбору. Розстрілювали просто так, із ненависті. Кого ж не вбили, того пограбували. Винесли з будинків усе – від меблів до прального порошку.

Представники військової прокуратури показали інтерв’ю Олени Фурсової іншим мешканцям Лебедівки, які виїхали в безпечне місце на територію України. Їхня реакція – шок і обурення. «Як так можна брехати?!», – дивуються вони. Кажуть, фантазія в їхньої землячки – дай Боже. Вочевидь, її підігрівало спиртне.

Нагадаємо, російська армія станом на 15 березня повернула під контроль районний центр Курської області РФ – місто Суджу.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що українські підрозділи продовжують виконувати завдання у визначених районах Курської області.

Нагадаємо, російська армія дещо просунулась до кордонів з Україною у Курській області. За даними аналітиків ISW геолокаційні кадри за 13 березня показують, що російські війська просунулися у межах Заолешенки.

«Російські війська, ймовірно, також захопили Гончарівку (на захід від Суджі), враховуючи, що дані NASA Fire Information for Resource Management (FIRMS) від 14 березня вказують на запеклі бої у цьому районі, а російські джерела нещодавно стверджували, що російські війська захопили поселення», – зазначили в ISW.