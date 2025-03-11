Головна Київ Новини
search button user button menu button

Погоня зі стріляниною у Києві: поліція повідомила деталі інциденту

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Погоня зі стріляниною у Києві: поліція повідомила деталі інциденту
Поліцейські в Києві відкрили вогонь в напрямку автомобіля Mercedes, водій якого порушив правила дорожнього руху
фото: patrolpolice.gov.ua

Поліція розшукує порушника

Правоохоронці дали офіційний коментар щодо погоні зі стріляниною у Дніпровському районі Києва, яка сталася сьогодні, 11 березня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву пресслужби патрульної поліції Києва. 

Сьогодні у мережі з'явилося відео, на якому водій автомобіля Mercedes втікає від поліцейських, один з правоохоронців вчепився за дверцята та вікно автівки, однак керманича це не зупинило. Тоді правоохоронці відкрили вогонь.

Як зазначили у поліції, інцидент стався під час патрулювання у Дніпровському районі столиці. Правоохоронці зупинили водія автомобіля Mercedes за порушення правил дорожнього руху.

«Під час перевірки документів чоловік поводився агресивно, намагався здійснити наїзд на працівників поліції та поїхав з місця події», – йдеться у повідомленні.

Аби зупинити протиправні дії керманича, патрульний поліцейський здійснив постріл у напрямку транспортного засобу, щоправда, водія це не зупинило.

«Наразі ми розшукуємо порушника. Обставини події фіксуються слідчо-оперативною групою», – зазначили у поліції.

Повідомлення патрульної поліції
Повідомлення патрульної поліції
скриншот повідомлення патрульної поліції

Нагадаємо, у селі Суходоли Волинської області 17-річний хлопець прийшов до школи з пневматичним пістолетом та стріляв по учнях. Подія трапилась 6 березня. Колишній учень цієї школи, а тепер студент Володимирського центру професійної освіти, прийшов на територію школи з пневматичним пістолетом, щоб похизуватися перед іншими учнями. Стрілянина трапилася на вулиці. Металеві кульки влучили по двох учнях.

Раніше на Волині сталася масова бійка зі стріляниною за участю патрульних. Тоді двох осіб було затримано, відкрито кримінальне провадження. 

 

Теги: Київ поліція водій чоловік Mercedes відео стрілянина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Геологічний вік знахідок варіюється від середнього плейстоцену до кінця плейстоценової епохи (до палеоліту), тобто 774 – 11.7 тисяч років тому
Київські митники вилучили «заготовки для рукоділля», які виявилися рідкісними знахідками
Сьогодні, 12:59
Бойко зіграв на фортепіано мелодію з французької мелодрами «Шербурзькі парасольки»
Нардеп Бойко записав чергове звернення, цього разу за фортепіано
8 березня, 19:34
Як амбасадор United24 Коллінз двічі приїжджав до України і збирав кошти на гуманітарне розмінування
«Я не лише бачив сторіз, але і був в Україні». Актор Коллінз дорікнув Венсу за його слова
3 березня, 11:38
Під час зустрічі Зеленського і Трампа розгорілася справжня суперечка
Емоційна зустріч Зеленського та Трампа, звільнення у Кабміні та КМДА. Головне за 28 лютого
28 лютого, 21:07
Правоохоронці затримали зловмисника
В Одесі чоловік стріляв у працівника ТЦК
22 лютого, 15:57
Мета експозиції – нагадати, який шлях пройшли українці за три роки повномасштабної війни
На станції метро «Золоті ворота» відкрилась експозиція про стійкість українців під час війни
21 лютого, 17:46
Фігуранти через Telegram за грошову винагороду мали виготовити саморобний вибуховий пристрій для подальшого підриву ТЦК та інших органів державної влади
Готували теракт на замовлення РФ: затримано виконавців злочину на Київщині
21 лютого, 11:14
Tesla Cybertruck намагається рухатися під час сильного снігопаду, поки повз неї проїжджають інші автівки
Суперсучасна автівка Tesla Cybertruck не витримала снігу у Канаді
18 лютого, 16:32
Автомобіль різко набрав швидкість і наїхав на людей
Можливість передачі Україні ядерної зброї, наїзд на натовп людей: головне за ніч
14 лютого, 06:03

Новини

Суд обрав запобіжний захід екскомандиру батальйону тероборони Києва Віктору Юшку
Суд обрав запобіжний захід екскомандиру батальйону тероборони Києва Віктору Юшку
Організував прибутковий «бізнес» за ґратами. У Києві викрито арештанта слідчого ізолятора  
Організував прибутковий «бізнес» за ґратами. У Києві викрито арештанта слідчого ізолятора  
Погоня зі стріляниною у Києві: поліція повідомила деталі інциденту
Погоня зі стріляниною у Києві: поліція повідомила деталі інциденту
Кабмін погодив призначення Калашника новим головою Київської ОВА
Кабмін погодив призначення Калашника новим головою Київської ОВА
Київські митники вилучили «заготовки для рукоділля», які виявилися рідкісними знахідками
Київські митники вилучили «заготовки для рукоділля», які виявилися рідкісними знахідками
У Києві відбулася акція на підтримку полонених «азовців» (фото, відео)
У Києві відбулася акція на підтримку полонених «азовців» (фото, відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
183K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 березня: ситуація на фронті
64K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 березня 2025
31K
Україну накриє ураган руйнівної потужності? Роз'яснення Укргідрометцентру
21K
У провінції Канади повністю заблоковано постачання торгового гіганта США
14K
Ось де він, оплот російського православія...
14K
Влада Києва повідомила, коли чекати завершення опалювального сезону

Новини

Фото дня: прем’єр Канади показав, що значить «піти красиво»
Сьогодні, 09:25
11 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Візит президента до Саудівської Аравії, поява цифрового дозволу на зброю. Головне за 10 березня
Вчора, 20:53
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 03:23
10 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:10
9 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9 березня, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua