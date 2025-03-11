Погоня зі стріляниною у Києві: поліція повідомила деталі інциденту

Поліцейські в Києві відкрили вогонь в напрямку автомобіля Mercedes, водій якого порушив правила дорожнього руху

Поліція розшукує порушника

Правоохоронці дали офіційний коментар щодо погоні зі стріляниною у Дніпровському районі Києва, яка сталася сьогодні, 11 березня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву пресслужби патрульної поліції Києва.

Сьогодні у мережі з'явилося відео, на якому водій автомобіля Mercedes втікає від поліцейських, один з правоохоронців вчепився за дверцята та вікно автівки, однак керманича це не зупинило. Тоді правоохоронці відкрили вогонь.

Як зазначили у поліції, інцидент стався під час патрулювання у Дніпровському районі столиці. Правоохоронці зупинили водія автомобіля Mercedes за порушення правил дорожнього руху.

«Під час перевірки документів чоловік поводився агресивно, намагався здійснити наїзд на працівників поліції та поїхав з місця події», – йдеться у повідомленні.

Аби зупинити протиправні дії керманича, патрульний поліцейський здійснив постріл у напрямку транспортного засобу, щоправда, водія це не зупинило.

«Наразі ми розшукуємо порушника. Обставини події фіксуються слідчо-оперативною групою», – зазначили у поліції.

Повідомлення патрульної поліції скриншот повідомлення патрульної поліції

Нагадаємо, у селі Суходоли Волинської області 17-річний хлопець прийшов до школи з пневматичним пістолетом та стріляв по учнях. Подія трапилась 6 березня. Колишній учень цієї школи, а тепер студент Володимирського центру професійної освіти, прийшов на територію школи з пневматичним пістолетом, щоб похизуватися перед іншими учнями. Стрілянина трапилася на вулиці. Металеві кульки влучили по двох учнях.

Раніше на Волині сталася масова бійка зі стріляниною за участю патрульних. Тоді двох осіб було затримано, відкрито кримінальне провадження.